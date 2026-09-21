Thinkstock Photos Homens trabalhando na construção civil.

Quem trabalha em construção civil e pensa em buscar uma oportunidade fora do País pode encontrar oportunidades no mercado de trabalho de Portugal . O país europeu enfrenta uma falta de mão de obra no setor e tem aumentado a procura por profissionais estrangeiros, incluindo brasileiros.

A situação acontece em meio à demanda por novos projetos e obras, que tem pressionado o mercado por mais trabalhadores.

Quanto é o salário?

De acordo com dados recentes do Ministério do Trabalho de Portugal, o salário médio mensal na construção civil chegou a € 1.413,80 (R$ 8.331,18).

O valor recebido por cada profissional pode ser diferente do outro, dependendo da função, experiência, especialização, região e empresa contratante.

Quais profissionais são procurados?

A procura envolve trabalhadores que atuam em obras. Entre eles estão pedreiros, carpinteiros, eletricistas, canalizadores e outros especialistas.

Para quem já possui experiência, esse conhecimento pode ser um diferencial na hora de buscar uma vaga.

E para os brasileiros?

A proximidade entre o português falado no Brasil e em Portugal também pode facilitar a adaptação de quem decide trabalhar no país.

Isso não significa, que é só chegar ao país para começar a trabalhar. O profissional precisa verificar as exigências legais e a documentação necessária para exercer a atividade em Portugal.

Salário em euro não significa dinheiro livre

Apesar do valor chamar bastante a atenção quando convertido para reais, quem pensa em morar em Portugal precisa considerar demais gastos.

Aluguel, alimentação, transporte, impostos e contribuições sociais estão entre as despesas que podem pesar no orçamento mensal.

Por isso, os R$ 8.331,18 são apenas uma referência da conversão do salário médio. O valor que realmente ficará disponível para o trabalhador será menor depois dos descontos e dos custos do dia a dia.

Antes de fazer as malas, é importante pesquisar a vaga, a empresa contratante, o salário oferecido e as regras para trabalhar legalmente em Portugal.

*Estagiária sob supervisão