Gerado por IA Bradesco terá de indenizar cliente após golpe do falso gerente

Um cliente de Goiânia caiu em um golpe aplicado por um homem que se passou por gerente do Bradesco e teve um empréstimo de R$ 53 mil feito em seu nome. A Justiça de Goiás, no entanto, determinou o cancelamento da cobrança e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O homem entrou em contato com o usuário bancário e se apresentou como funcionário do Bradesco. De acordo com o processo, ele afirmou que alguns procedimentos eram necessários para liberar um suposto reembolso de uma seguradora.

O caso foi analisado pela 3ª Vara Cível de Goiânia. Na decisão, além de considerar que o empréstimo não poderia ser cobrado do cliente, a Justiça exigiu o pagamento por danos morais de R$ 10 mil e a interrupção das cobranças relacionadas ao contrato.

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Como aconteceu?

A situação aconteceu depois que uma amiga do correntista entrou em contato com o banco para reclamar sobre um serviço de seguro. Depois, o homem que se identificou como gerente procurou o cliente.

Segundo relato apresentado no processo, o golpista conhecia dados pessoais do correntista, usava a identidade visual do banco e falava termos técnicos durante as conversas.

Assim, o cliente acreditou que realmente estava falando com um funcionário da instituição. Seguindo as orientações recebidas, foi até um caixa eletrônico para realizar o que acreditava ser uma espécie de validação biométrica.

Durante o procedimento, foram realizadas diversas movimentações bancárias que não haviam sido autorizadas pela vítima. Dentre elas, estava um empréstimo de R$ 53 mil e a utilização do limite do cheque especial. Somando os dois o prejuízo chegou a R$ 63.277.

Movimentação fora do padrão

Outro ponto analisado pela Justiça foi o comportamento da conta antes e durante o golpe. Conforme as informações apresentadas no processo, o cliente movimentava cerca de R$ 5,5 mil por mês. Desse valor, aproximadamente R$ 4 mil eram destinados ao pagamento de um financiamento imobiliário.

Durante o fraude, foram feitas transferências e pagamentos de valores bem altos em um curto período.

Após perceber o golpe, o homem registrou um boletim de ocorrência e comunicou ao banco a situação. Ele também trocou a senha e a chave de segurança e cancelou os cartões.

Segundo o processo, mesmo depois dessas medidas, foi resgitrado uma outra movimentação por Pix sem sua autorização.

O que decidiu a Justiça?

Na análise do juiz Cláudio Henrique Araújo de Castro considerou que a sequência de operações não era compatível com o histórico da conta.

Para ele, os mecanismos de segurança do banco deveriam ter identificado a movimentação fora do padrão.

O Bradesco argumentou que a fraude foi cometida por um terceiro e que o próprio cliente teria contribuído para o golpe ao passar seus dados e seguir as instruções recebidas.

A decisão, determinou que o contrato de R$ 53 mil não poderia ser cobrado do correntista.

Além disso, valores que pertenciam ao cliente e foram retirados durante o fraude devem ser devolvidos. Já parcelas, encargos e outras cobranças do empréstimo que tenham sido pagas ou descontadas deverão ser restituídas em dobro.

O banco terá cinco dias para interromper as cobranças relacionadas a este contrato. Caso não cumpra a determinação, terá uma multa diária de R$ 500, limitada a R$ 30 mil.

Como se proteger de golpes bancários?

Sempre desconfie de ligações, mensagens ou contatos inesperados que peçam dados pessoais, senhas, códigos ou transferências. Mesmo que a pessoa se identifique como funcionário do banco, confirme a informação pelos canais oficiais da instituição antes de realizar qualquer procedimento.

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Outra dica é não clicar em links suspeitos e nunca compartilhar senhas ou códigos de segurança. Em caso de dúvida, encerre o contato e procure diretamente o banco por um aplicativo, site ou telefone oficial.

Também é importante acompanhar as movimentações da conta. Transações que não foram reconhecidas devem ser comunicadas ao banco o mais rápido possível.

*Estagiária sob supervisão