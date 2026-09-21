Bradesco terá de indenizar cliente após golpe do falso gerente

Um cliente de Goiânia caiu em um golpe aplicado por um homem que se passou por gerente do Bradesco e teve um empréstimo de R$ 53 mil feito em seu nome. A Justiça de Goiás, no entanto, determinou o cancelamento da cobrança e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.
O homem entrou em contato com o usuário bancário e se apresentou como funcionário do Bradesco. De acordo com o processo, ele afirmou que alguns procedimentos eram necessários para liberar um suposto reembolso de uma seguradora.
O caso foi analisado pela 3ª Vara Cível de Goiânia. Na decisão, além de considerar que o empréstimo não poderia ser cobrado do cliente, a Justiça exigiu o pagamento por danos morais de R$ 10 mil e a interrupção das cobranças relacionadas ao contrato.
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Como aconteceu?
A situação aconteceu depois que uma amiga do correntista entrou em contato com o banco para reclamar sobre um serviço de seguro. Depois, o homem que se identificou como gerente procurou o cliente.
Segundo relato apresentado no processo, o golpista conhecia dados pessoais do correntista, usava a identidade visual do banco e falava termos técnicos durante as conversas.
Assim, o cliente acreditou que realmente estava falando com um funcionário da instituição. Seguindo as orientações recebidas, foi até um caixa eletrônico para realizar o que acreditava ser uma espécie de validação biométrica.
Durante o procedimento, foram realizadas diversas movimentações bancárias que não haviam sido autorizadas pela vítima. Dentre elas, estava um empréstimo de R$ 53 mil e a utilização do limite do cheque especial. Somando os dois o prejuízo chegou a R$ 63.277.
Movimentação fora do padrão
Outro ponto analisado pela Justiça foi o comportamento da conta antes e durante o golpe. Conforme as informações apresentadas no processo, o cliente movimentava cerca de R$ 5,5 mil por mês. Desse valor, aproximadamente R$ 4 mil eram destinados ao pagamento de um financiamento imobiliário.
Durante o fraude, foram feitas transferências e pagamentos de valores bem altos em um curto período.
Após perceber o golpe, o homem registrou um boletim de ocorrência e comunicou ao banco a situação. Ele também trocou a senha e a chave de segurança e cancelou os cartões.
Segundo o processo, mesmo depois dessas medidas, foi resgitrado uma outra movimentação por Pix sem sua autorização.
O que decidiu a Justiça?
Na análise do juiz Cláudio Henrique Araújo de Castro considerou que a sequência de operações não era compatível com o histórico da conta.
Para ele, os mecanismos de segurança do banco deveriam ter identificado a movimentação fora do padrão.
O Bradesco argumentou que a fraude foi cometida por um terceiro e que o próprio cliente teria contribuído para o golpe ao passar seus dados e seguir as instruções recebidas.
A decisão, determinou que o contrato de R$ 53 mil não poderia ser cobrado do correntista.
Além disso, valores que pertenciam ao cliente e foram retirados durante o fraude devem ser devolvidos. Já parcelas, encargos e outras cobranças do empréstimo que tenham sido pagas ou descontadas deverão ser restituídas em dobro.
O banco terá cinco dias para interromper as cobranças relacionadas a este contrato. Caso não cumpra a determinação, terá uma multa diária de R$ 500, limitada a R$ 30 mil.
Como se proteger de golpes bancários?
Sempre desconfie de ligações, mensagens ou contatos inesperados que peçam dados pessoais, senhas, códigos ou transferências. Mesmo que a pessoa se identifique como funcionário do banco, confirme a informação pelos canais oficiais da instituição antes de realizar qualquer procedimento.
Outra dica é não clicar em links suspeitos e nunca compartilhar senhas ou códigos de segurança. Em caso de dúvida, encerre o contato e procure diretamente o banco por um aplicativo, site ou telefone oficial.
Também é importante acompanhar as movimentações da conta. Transações que não foram reconhecidas devem ser comunicadas ao banco o mais rápido possível.
*Estagiária sob supervisão