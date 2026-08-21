Google Street View Bradesco fecha 324 agências e reduz 2,4 mil postos em 2026

O Bradesco fechou 324 agências e reduziu cerca de 2,4 mil postos de trabalho no primeiro semestre de 2026, segundo levantamento do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. A redução da estrutura ocorreu no mesmo período em que o banco registrou lucro líquido de R$ 13,861 bilhões. As informações são do jornal Banda B.

Segundo o jornal, o Bradesco afirmou que as mudanças fazem parte da adaptação do atendimento ao avanço dos canais digitais e nega a existência de um programa de demissões. O iG procurou o banco para esclarecer os dados e questionar a redução do quadro de funcionários, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Banco fecha centenas de agências

Entre janeiro e junho, 324 unidades do Bradesco deixaram de funcionar. De acordo com a instituição, a revisão da rede física considera fatores como o comportamento dos clientes, a demanda por atendimento presencial e a eficiência operacional.

O banco afirma que cerca de 98% das transações já são realizadas por canais digitais, como aplicativo e internet banking.

Entre os critérios utilizados para avaliar a manutenção das agências estão a quantidade de clientes que procuram atendimento presencial, o uso dos serviços digitais em cada região e a possibilidade de integrar unidades próximas.

O Bradesco também afirma que o fechamento de uma agência não significa o fim do atendimento presencial. Clientes podem utilizar outras unidades, a rede Bradesco Expresso e os canais digitais.

Redução de postos de trabalho

O levantamento do sindicato aponta ainda uma redução de aproximadamente 2,4 mil postos de trabalho no primeiro semestre.

No entanto, o Bradesco contestou a interpretação de que os números representem um programa de demissões em massa.

Em nota ao Banda B, o banco afirmou que os ajustes no quadro são feitos de maneira planejada e que a prioridade é a realocação interna, a mobilidade profissional e o reposicionamento de funcionários sempre que possível.

A instituição também disse manter investimentos em qualificação, desenvolvimento de carreira e capacitação para preparar os trabalhadores para as mudanças no setor financeiro.

Bradesco teve lucro de R$ 13,8 bilhões

O fechamento das agências e a redução do quadro ocorreram em um momento de resultado financeiro positivo para o banco.

O Bradesco registrou R$ 13,861 bilhões de lucro líquido nos primeiros seis meses de 2026.

Os números colocam em evidência a transformação pela qual passa o setor bancário, com a migração de uma parcela cada vez maior dos clientes para aplicativos e outros canais digitais.

A redução da estrutura física, segundo o Bradesco, acompanha justamente essa mudança no comportamento dos consumidores.

O que diz o Bradesco

Em posicionamento enviado à reportagem do Banda B, o banco afirmou que busca combinar o atendimento presencial e digital de acordo com as necessidades dos clientes.

A instituição destacou que as decisões sobre a rede de agências levam em consideração o perfil de utilização dos canais, a demanda por atendimento presencial e aspectos operacionais.

Sobre os funcionários, o Bradesco reiterou que não possui um programa de demissões e que busca alternativas como a movimentação interna dos profissionais.





O iG procurou o Bradesco para confirmar o número de demissões, entender a composição dos 2,4 mil postos reduzidos e saber se há previsão de novos fechamentos de agências até o fim do ano. O banco foi questionado ainda sobre a relação entre a redução da rede física e do quadro de funcionários.

Até a publicação, o banco havia informado que os ajustes são realizados de forma planejada e que não há programa de demissões em massa.