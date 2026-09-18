Foto: MDAS/Divulgação Bolsa Família

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar, nesta quinta-feira (17), o reajuste nos valores do Bolsa Família, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre quanto vão receber.

Atualmente, o programa atende cerca de 19,3 milhões de famílias em todo o Brasil. O Bolsa Família foi criado para auxiliar pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda mínima para famílias que muitas vezes dependem do benefício para manter as necessidades básicas dentro de casa.

Mesmo cumprindo os pré-requisitos exigidos, 440.692 famílias ainda esperam na fila para receber a assistência. A entrada no programa não é automática e depende de uma certa análise dos dados cadastrados e da disponibilidade orçamentária.

Quanto vou receber com o aumento?

O programa funciona a partir de um valor calculado para cada integrante da família. A ideia é oferecer um suporte maior para famílias com crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Com o reajuste de 15,04%, o benefício médio pago pelo programa deverá subir de R$ 675 para R$ 777. Já o valor mínimo garantido por família passa de R$ 600 para R$ 691.

Além do valor mínimo, existem benefícios complementares, que variam conforme a composição familiar.

Entre eles estão:

R$ 164 por integrante da família, por meio do Benefício de Renda de Cidadania;

R$ 173 por criança de até 6 anos, pelo Benefício Primeira Infância;

R$ 58 por gestante;

R$ 58 por nutriz;

R$ 58 por criança ou adolescente, dentro do Benefício Variável Familiar.

Assim, o valor recebido por cada família varia conforme a quantidade de integrantes e quem tem direito aos benefícios adicionais.

Quando o novo valor começa a ser pago?

O reajuste não vale para os pagamentos de setembro, que começaram ontem (17). Os novos valores serão aplicados em outubro.

O primeiro pagamento com os novos valores está previsto para 19 do mês que vem entre o primeiro e o segundo turno das eleições, caso haja segunda rodada. Os depósitos seguem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário do Bolsa Família de outubro

Final do NIS 1: 19/10

Final do NIS 2: 20/10

Final do NIS 3: 21/10

Final do NIS 4: 22/10

Final do NIS 5: 23/10

Final do NIS 6: 26/10

Final do NIS 7: 27/10

Final do NIS 8: 28/10

Final do NIS 9: 29/10

Final do NIS 0: 30/10

Leia mais: Calendário de pagamentos de setembro do Bolsa Família

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal porta de entrada para o programa é o Cadastro Único (CadÚnico). Para participar, é necessário que a família esteja cadastrada e mantenha os dados sempre atualizados no sistema.

A principal regra para ter direito ao Bolsa Família é possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família.

O Governo soma toda a renda da casa e divide pela quantidade de moradores. Se o resultado for dentro do limite estabelecido, a família pode ser incluída no programa.

Porém, estar dentro do limite de renda e ter cadastro no CadÚnico não garante a entrada automática no Bolsa Família. A inclusão depende da seleção do Governo e da disponibilidade de recursos para o programa.

Além da renda, também é necessário cumprir algumas regras nas áreas da saúde e educação.

Entre elas estão:

acompanhamento pré-natal para gestantes; vacinação em dia, conforme o calendário nacional; acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos; frequência escolar mínima de 60% para crianças entre 4 e 6 anos; frequência escolar mínima de 75% para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos.



O Bolsa Família não tinha uma atualização geral dos valores desde a retomada do programa, no ano de 2023.

O novo reajuste foi de 15,04%, considerando a inflação acumulada medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.

O programa voltou a se chamar Bolsa Família ainda no mesmo ano, durante o Governo Lula, depois de ter sido chamado de Auxílio Brasil durante o Governo Jair Bolsonaro.

Brasil Econômico Bolsa Família x Auxílio Brasil

Segundo o Governo, a correção busca preservar o poder de compra das famílias beneficiárias diante da inflação acumulada no período.

O limite de renda para participar do programa continua a mesma de R$ 218 por pessoa e não foi alterada mesmo com o reajuste.

*Estagiária sob supervisão