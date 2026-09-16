Latam Retail Show 2026 acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo
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Latam Retail Show 2026 acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo

O primeiro dia do Latam Retail Show 2026, realizado nesta terça-feira (15), no Distrito Anhembi, em São Paulo, reuniu executivos e especialistas para discutir as transformações provocadas pela inteligência artificial, as novas relações entre empresas e consumidores e os desafios da liderança em um ambiente de negócios em constante mudança. Ao longo da programação, realizada na plenária e em eventos integrados, temas como experiência física, personalização, tomada de decisão e adaptação dos negócios aos diferentes mercados estiveram entre os destaques.

A programação começou com a Keynote Session “Despertar Sensorial: Como a Inteligência Humana se tornará a Prioridade dos Consumidores até 2028”, apresentada por Andrea Bell, vice-presidente de Creative Intelligence da WGSN. A executiva discutiu como a expansão da inteligência artificial generativa, presente em diferentes aspectos do cotidiano, aumenta a importância das experiências humanas e sensoriais no relacionamento entre marcas e consumidores.

Segundo dados apresentados pela WGSN, 57% dos consumidores globais querem ver e tocar os produtos antes de comprar. Entre integrantes das gerações Z e Millennials, o percentual chega a 86%. A discussão apontou para uma valorização renovada da experiência física, em paralelo ao avanço das ferramentas digitais, e para a necessidade de as empresas compreenderem melhor os sentidos, desejos e comunidades de seus consumidores.


Empresas discutem o papel do varejo na relação com o cliente

Já o painel “Go-to-Retail: O Protagonismo do Varejo no Relacionamento com o Cliente”, mediado por Rodrigo Catani, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, discutiu a importância das empresas construírem uma relação relevante com o consumidor final e o quanto o varejo pode desempenhar esse papel pela proximidade com o cliente e possibilidade de incorporar serviços e experiências. Participaram Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, e Sandro Rodrigues, CEO do Grupo Hinode. 

O debate apresentou experiências de empresas com diferentes modelos de atuação. O Grupo Hinode, tradicionalmente ligado ao segmento de vendas diretas, apresentou a construção de seu canal de varejo, com a abertura da primeira loja em São Paulo. Já a Odontoprev abordou o varejo como parceiro estratégico na venda de planos odontológicos e as mudanças adotadas pela companhia para tornar esse relacionamento mais assertivo.

IA acelera processos e amplia possibilidades na moda

Outro destaque do dia foi a 4ª Fashion Retail Arena, evento integrado ao Latam Retail Show, que recebeu o painel “Como a IA Transforma o Varejo de Moda e Qual o Papel da Loja Física no Ecossistema Digital”. Mediado por Cinthia Kim, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Vestuário (ABIV), o encontro reuniu Igor Paparoto, diretor da BBRetail; Alisson Calgaroto, diretor de Tecnologia e Inovação do Grupo SOMA; e Luis Hwang, CEO da Ave Rara.

A discussão mostrou que a IA pode dar mais velocidade aos processos da indústria da moda e permitir entregas cada vez mais personalizadas, sem tornar o setor menos criativo ou mais pasteurizado. A diversidade dos exemplos apresentados mostrou ainda que o uso da tecnologia não está restrito às grandes empresas: marcas menores também podem desenvolver seus próprios agentes e soluções.

Para Cinthia, as experiências compartilhadas pelos painelistas mostraram como a IA já ajuda a planejar produção e coleções, desenvolver produtos e testar ideias antes mesmo de produzi-las, como ao transformar um croqui em uma imagem próxima do produto final. 

Prêmio Líder que Inspira Líderes

Gilberto Tomazoni recebe prêmio
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Gilberto Tomazoni recebe prêmio "Líder que Inspira Líderes - Abilio Diniz" no Latam Retail Show 2026


Na parte da tarde, o painel “Desafios da Liderança nos Tempos Atuais e Futuros” colocou em discussão as transformações que afetam a gestão de empresas e os caminhos para o próximo ciclo de crescimento do varejo e da indústria. O encontro foi mediado por Marcos Gouvêa, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, e teve como convidado Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

Entre os temas discutidos esteve a estratégia da JBS de adaptar seus negócios às características de cada mercado em que atua. A companhia está presente em mais de 20 países e, segundo Tomazoni, busca compreender os consumidores, as cadeias de produção e de vendas e as particularidades locais para orientar sua atuação.

Ao final do painel, Gilberto Tomazoni recebeu o prêmio Líder que Inspira Líderes – Abilio Diniz, entregue por Marcos Gouvêa. A homenagem reconhece executivos por sua trajetória e contribuição para o mercado.

Decisões estratégicas em um cenário de excesso de informação

O painel “Decisões Estratégicas: Por que empresas inteligentes tomam decisões erradas” discutiu os desafios envolvidos nas escolhas que orientam os negócios. Mediado por Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, o encontro contou com Carlos Marcolin, Chief of Strategy and Business Development and Chief of Staff da Electrolux, e Rosa Bernhoeft, CEO e fundadora da Alba Consultoria.

O conteúdo abordou a diferença entre ter informação e saber decidir, já que o acesso a um grande volume de dados e ferramentas não significa, necessariamente, melhores decisões. “A gente nunca teve tanta informação disponível no mundo de hoje na história da humanidade. A gente sabe tudo, sabe quando o consumidor comprou, onde ele comprou, quem comprou, quando ele abandonou uma compra. Temos ferramentas de informação, dashboard, CRM, inteligência artificial, ferramentas que acabam monitorando tudo. E mesmo assim nunca foi tão difícil decidir como hoje em dia”, explica Jean Paul Rebetez.

De acordo com o executivo da Gouvêa, a tomada de decisão deve ser entendida como um processo, e não como um evento isolado, que começa com perguntas corretas, passa pela análise de dados e pela avaliação de alternativas e termina na decisão.

Carlos Marcolin trouxe para o debate sua experiência prática à frente da estratégia da Electrolux e os desafios de tomada de decisão no dia a dia da organização. Já Rosa Bernhoeft contribuiu com a perspectiva da psicologia organizacional e sua experiência de mais de 50 anos trabalhando com alta gestão e liderança, levando para a discussão aspectos da ciência relacionados à tomada de decisão e à atuação das lideranças.

Shopping centers e a expansão dos fundos imobiliários

O papel dos fundos imobiliários no desenvolvimento da indústria de shopping centers também esteve em discussão no primeiro dia do Latam Retail Show. O painel “A importância dos Fundos Imobiliários na Indústria de Shopping Centers do Brasil”, mediado por Francisco Ritondaro, CEO da Gouvêa Malls, reuniu Fábio Cabral Góes, Senior Partner da Capitânia Investimentos; Rafael Teixeira, Gestor de Real Estate da Vinci Partners; Felipe Teatini, Sócio-Gestor da XP Asset; Paulo Tilkian, Head de Investimentos em Shopping Centers da TRX Investimentos; e Giuliano Ricci, Senior Partner da Pátria Investimentos. O encontro discutiu a evolução desse mercado, a participação dos fundos na propriedade de ativos e as perspectivas para o setor.

O painel mostrou a evolução da indústria de shopping centers em três períodos. De 2001 a 2007, antes do IPO das principais companhias do setor, o mercado registrou crescimento. Entre 2007 e 2015, houve uma aceleração, com aumento superior a 70% da ABL no período. Nos dez anos seguintes, o ritmo desacelerou, com crescimento inferior a 30% e, em 2025, de apenas 1%. Nesse cenário, os fundos imobiliários ampliaram sua participação no mercado: passaram de cerca de 12 fundos, em 2015, para 40 atualmente, e hoje detêm aproximadamente 15% da ABL do mercado em sua propriedade.

Os participantes avaliaram que o setor ainda tem espaço para crescer, apesar dos desafios impostos pelo atual nível de juros e pelo desempenho do varejo. A discussão destacou ainda a adaptação dos shoppings às mudanças do mercado e a expectativa de que esses empreendimentos continuem relevantes.

A programação do Latam Retail Show segue nesta quarta-feira, dia 16, com atrações que reúnem executivos de empresas como CBRE Brasil, ALLOS, Oracle, Shopee, Google Brasil, Intelbras, Lojas Marisa e Peça Rara. O evento irá até quinta-feira, dia 17, com mais de 200 palestrantes, mais de 100 horas de conteúdo e nove eventos integrados.

11ª edição do Latam Retail Show 2026 reúne mais de 200 palestrantes em SP
Latam Retail Show 2026
11ª edição do Latam Retail Show 2026 reúne mais de 200 palestrantes em SP


Serviço

Latam Retail Show - “Everything As A Service potencializado pela inteligência artificial”
Data: 15 a 17 de setembro de 2026
Local: Distrito Anhembi -  Teatro Celso Furtado - Hall 3.
Endereço: Rua Olavo Fontoura, 1209, São Paulo - SP
Horário: das 8h30 às 18h
Veja a programação completa no site do Latam Retail Show.

Sobre a Gouvêa Experience

A Gouvêa Experience integra a Gouvêa Ecosystem e atua na vertical de experiências de marca, eventos e relacionamento com as principais lideranças do setor varejista, serviços, consumo e soluções no Brasil e no exterior. Suas missões internacionais e eventos proporcionam acesso direto a negócios, inovações e tendências que moldam o varejo global.

Sobre a Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é um ecossistema de consultorias, soluções e serviços que atua em todas as frentes do setor de consumo, varejo e distribuição. Fundada em 1988, é referência no Brasil e no mundo por sua visão estratégica, atuação prática e profunda compreensão do setor. É membro do Ebeltoft Group, consórcio global de consultorias especializadas em varejo.


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