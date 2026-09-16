Divulgação Latam Retail Show 2026 acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo

O primeiro dia do Latam Retail Show 2026, realizado nesta terça-feira (15), no Distrito Anhembi, em São Paulo, reuniu executivos e especialistas para discutir as transformações provocadas pela inteligência artificial, as novas relações entre empresas e consumidores e os desafios da liderança em um ambiente de negócios em constante mudança. Ao longo da programação, realizada na plenária e em eventos integrados, temas como experiência física, personalização, tomada de decisão e adaptação dos negócios aos diferentes mercados estiveram entre os destaques.

A programação começou com a Keynote Session “Despertar Sensorial: Como a Inteligência Humana se tornará a Prioridade dos Consumidores até 2028”, apresentada por Andrea Bell, vice-presidente de Creative Intelligence da WGSN. A executiva discutiu como a expansão da inteligência artificial generativa, presente em diferentes aspectos do cotidiano, aumenta a importância das experiências humanas e sensoriais no relacionamento entre marcas e consumidores.

Segundo dados apresentados pela WGSN, 57% dos consumidores globais querem ver e tocar os produtos antes de comprar. Entre integrantes das gerações Z e Millennials, o percentual chega a 86%. A discussão apontou para uma valorização renovada da experiência física, em paralelo ao avanço das ferramentas digitais, e para a necessidade de as empresas compreenderem melhor os sentidos, desejos e comunidades de seus consumidores.





Empresas discutem o papel do varejo na relação com o cliente

Já o painel “Go-to-Retail: O Protagonismo do Varejo no Relacionamento com o Cliente”, mediado por Rodrigo Catani, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, discutiu a importância das empresas construírem uma relação relevante com o consumidor final e o quanto o varejo pode desempenhar esse papel pela proximidade com o cliente e possibilidade de incorporar serviços e experiências. Participaram Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, e Sandro Rodrigues, CEO do Grupo Hinode.

O debate apresentou experiências de empresas com diferentes modelos de atuação. O Grupo Hinode, tradicionalmente ligado ao segmento de vendas diretas, apresentou a construção de seu canal de varejo, com a abertura da primeira loja em São Paulo. Já a Odontoprev abordou o varejo como parceiro estratégico na venda de planos odontológicos e as mudanças adotadas pela companhia para tornar esse relacionamento mais assertivo.

IA acelera processos e amplia possibilidades na moda

Outro destaque do dia foi a 4ª Fashion Retail Arena, evento integrado ao Latam Retail Show, que recebeu o painel “Como a IA Transforma o Varejo de Moda e Qual o Papel da Loja Física no Ecossistema Digital”. Mediado por Cinthia Kim, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Vestuário (ABIV), o encontro reuniu Igor Paparoto, diretor da BBRetail; Alisson Calgaroto, diretor de Tecnologia e Inovação do Grupo SOMA; e Luis Hwang, CEO da Ave Rara.

A discussão mostrou que a IA pode dar mais velocidade aos processos da indústria da moda e permitir entregas cada vez mais personalizadas, sem tornar o setor menos criativo ou mais pasteurizado. A diversidade dos exemplos apresentados mostrou ainda que o uso da tecnologia não está restrito às grandes empresas: marcas menores também podem desenvolver seus próprios agentes e soluções.

Para Cinthia, as experiências compartilhadas pelos painelistas mostraram como a IA já ajuda a planejar produção e coleções, desenvolver produtos e testar ideias antes mesmo de produzi-las, como ao transformar um croqui em uma imagem próxima do produto final.

Prêmio Líder que Inspira Líderes

Divulgação Gilberto Tomazoni recebe prêmio "Líder que Inspira Líderes - Abilio Diniz" no Latam Retail Show 2026





Na parte da tarde, o painel “Desafios da Liderança nos Tempos Atuais e Futuros” colocou em discussão as transformações que afetam a gestão de empresas e os caminhos para o próximo ciclo de crescimento do varejo e da indústria. O encontro foi mediado por Marcos Gouvêa, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, e teve como convidado Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

Entre os temas discutidos esteve a estratégia da JBS de adaptar seus negócios às características de cada mercado em que atua. A companhia está presente em mais de 20 países e, segundo Tomazoni, busca compreender os consumidores, as cadeias de produção e de vendas e as particularidades locais para orientar sua atuação.

Ao final do painel, Gilberto Tomazoni recebeu o prêmio Líder que Inspira Líderes – Abilio Diniz, entregue por Marcos Gouvêa. A homenagem reconhece executivos por sua trajetória e contribuição para o mercado.

Decisões estratégicas em um cenário de excesso de informação

O painel “Decisões Estratégicas: Por que empresas inteligentes tomam decisões erradas” discutiu os desafios envolvidos nas escolhas que orientam os negócios. Mediado por Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, o encontro contou com Carlos Marcolin, Chief of Strategy and Business Development and Chief of Staff da Electrolux, e Rosa Bernhoeft, CEO e fundadora da Alba Consultoria.

O conteúdo abordou a diferença entre ter informação e saber decidir, já que o acesso a um grande volume de dados e ferramentas não significa, necessariamente, melhores decisões. “A gente nunca teve tanta informação disponível no mundo de hoje na história da humanidade. A gente sabe tudo, sabe quando o consumidor comprou, onde ele comprou, quem comprou, quando ele abandonou uma compra. Temos ferramentas de informação, dashboard, CRM, inteligência artificial, ferramentas que acabam monitorando tudo. E mesmo assim nunca foi tão difícil decidir como hoje em dia”, explica Jean Paul Rebetez.

De acordo com o executivo da Gouvêa, a tomada de decisão deve ser entendida como um processo, e não como um evento isolado, que começa com perguntas corretas, passa pela análise de dados e pela avaliação de alternativas e termina na decisão.

Carlos Marcolin trouxe para o debate sua experiência prática à frente da estratégia da Electrolux e os desafios de tomada de decisão no dia a dia da organização. Já Rosa Bernhoeft contribuiu com a perspectiva da psicologia organizacional e sua experiência de mais de 50 anos trabalhando com alta gestão e liderança, levando para a discussão aspectos da ciência relacionados à tomada de decisão e à atuação das lideranças.

Shopping centers e a expansão dos fundos imobiliários

O papel dos fundos imobiliários no desenvolvimento da indústria de shopping centers também esteve em discussão no primeiro dia do Latam Retail Show. O painel “A importância dos Fundos Imobiliários na Indústria de Shopping Centers do Brasil”, mediado por Francisco Ritondaro, CEO da Gouvêa Malls, reuniu Fábio Cabral Góes, Senior Partner da Capitânia Investimentos; Rafael Teixeira, Gestor de Real Estate da Vinci Partners; Felipe Teatini, Sócio-Gestor da XP Asset; Paulo Tilkian, Head de Investimentos em Shopping Centers da TRX Investimentos; e Giuliano Ricci, Senior Partner da Pátria Investimentos. O encontro discutiu a evolução desse mercado, a participação dos fundos na propriedade de ativos e as perspectivas para o setor.

O painel mostrou a evolução da indústria de shopping centers em três períodos. De 2001 a 2007, antes do IPO das principais companhias do setor, o mercado registrou crescimento. Entre 2007 e 2015, houve uma aceleração, com aumento superior a 70% da ABL no período. Nos dez anos seguintes, o ritmo desacelerou, com crescimento inferior a 30% e, em 2025, de apenas 1%. Nesse cenário, os fundos imobiliários ampliaram sua participação no mercado: passaram de cerca de 12 fundos, em 2015, para 40 atualmente, e hoje detêm aproximadamente 15% da ABL do mercado em sua propriedade.

Os participantes avaliaram que o setor ainda tem espaço para crescer, apesar dos desafios impostos pelo atual nível de juros e pelo desempenho do varejo. A discussão destacou ainda a adaptação dos shoppings às mudanças do mercado e a expectativa de que esses empreendimentos continuem relevantes.

A programação do Latam Retail Show segue nesta quarta-feira, dia 16, com atrações que reúnem executivos de empresas como CBRE Brasil, ALLOS, Oracle, Shopee, Google Brasil, Intelbras, Lojas Marisa e Peça Rara. O evento irá até quinta-feira, dia 17, com mais de 200 palestrantes, mais de 100 horas de conteúdo e nove eventos integrados.

Latam Retail Show 2026 11ª edição do Latam Retail Show 2026 reúne mais de 200 palestrantes em SP





Serviço

Latam Retail Show - “Everything As A Service potencializado pela inteligência artificial”

Data: 15 a 17 de setembro de 2026

Local: Distrito Anhembi - Teatro Celso Furtado - Hall 3.

Endereço: Rua Olavo Fontoura, 1209, São Paulo - SP

Horário: das 8h30 às 18h

Veja a programação completa no site do Latam Retail Show.

Sobre a Gouvêa Experience

A Gouvêa Experience integra a Gouvêa Ecosystem e atua na vertical de experiências de marca, eventos e relacionamento com as principais lideranças do setor varejista, serviços, consumo e soluções no Brasil e no exterior. Suas missões internacionais e eventos proporcionam acesso direto a negócios, inovações e tendências que moldam o varejo global.

Sobre a Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é um ecossistema de consultorias, soluções e serviços que atua em todas as frentes do setor de consumo, varejo e distribuição. Fundada em 1988, é referência no Brasil e no mundo por sua visão estratégica, atuação prática e profunda compreensão do setor. É membro do Ebeltoft Group, consórcio global de consultorias especializadas em varejo.



