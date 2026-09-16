



Imagem gerada por IA Venda bilhete loteria

Um jogador anônimo de Illinois, nos Estados Unidos, finalmente reivindicou o prêmio de US$ 1,04 bilhão (R$ 5,35 bilhões) da Powerball, sorteado no dia 12 de agosto. A confirmação foi feita pela Loteria de Illinois.

Quais foram os números sorteados?

O bilhete vencedor foi uma aposta aleatória, de apenasque acertou os seis números sorteados no concurso. Ele foi comprado no, em, Illinois.

Os números que levaram o apostador ao prêmio bilionário foram:

4 – 26 – 66 – 67 – 69 + Powerball 9

O valor estimado do jackpot era de US$ 1,04 bilhão (R$ 5,35 bilhões), enquanto a opção de pagamento em dinheiro estava avaliada em US$ 450,5 milhões (R$ 2,31 bilhões) antes dos impostos.

Vencedor decidiu permanecer anônimo

O ganhador decidiu não revelar sua identidade. A decisão é permitida pela legislação de Illinois para pessoas que recebem prêmios de loteria de US$ 250 mil (R$ 1.286.150,00) ou mais.

Inicialmente, não acreditei que tinha ganhado, então liguei para um familiar para confirmar. Disse o vencedor em comunicado divulgado pela loteria.

O apostador também contou que escolheu a opção Quick Pick, na qual os números são selecionados aleatoriamente, e fez apenas uma jogada.

Jamais imaginei que uma compra de US$ 2 me levaria a um prêmio de US$ 1,04 bilhão. Isso é realmente uma bênção, e sou imensamente grato por esta oportunidade inesperada e extraordinária. Disse o vencedor em comunicado divulgado pela loteria.

Por que ele demorou para retirar o prêmio?

Apesar de ter 12 meses, a partir da data do sorteio, para reivindicar o valor, o ganhador passou algumas semanas vendo com consultores jurídicos e financeiros antes de oficializar o pedido.

Nofinal, ele escolheu receber o prêmio em parcela única, em vez da opção de pagamento por anuidade. Para quem escolhe o valor à vista, o prazo para fazer essa opção é de 60 dias após o sorteio.

O valor da parcela única foi de US$ 450,5 milhões (R$ 2.314.939.300,00) antes dos impostos, segundo a Powerball.

Além do vencedor, o estabelecimento onde a aposta foi registrada também recebeu uma recompensa. A Hy-Vee Fast & Fresh ganhou um bônus de US$ 500 mil (R$ 2.570.350,00) pela venda do bilhete premiado.

Amanda Crosas, gerente do Chicago Prize Center, participou do processo de reivindicação do prêmio e auxiliou os representantes legais do vencedor.

Depois de oito anos processando pedidos de prêmios da loteria, tive a oportunidade de conhecer muitos vencedores, mas um prêmio de US$ 1 bilhão é realmente extraordinário. Amanda Crosas, gerente do Chicago Prize Center

De acordo com ela, a confirmação do ganhador encerrou a expectativa que tomou conta do centro de atendimento durante as semanas em que o prêmio ainda não havia sido reivindicado.

Maior prêmio da Powerball no ano

O jackpot de US$ 1,04 bilhão(R$ 5,35 bilhões), é o maior prêmio da Powerball registrado em 2026 até o momento e ficou entre os maiores da história da modalidade. O sorteio de 12 de agosto também encerrou uma sequência de acumulações que começou em 4 de maio.

Durante esse período, jogadores de Illinois gastaram mais de US$ 53,8 milhões (R$ 276,7 milhões) em apostas da Powerball. Segundo a Loteria de Illinois, cerca de US$ 26 milhões (R$ 133,6 milhões) foram destinados ao Common School Fund, que apoia a educação pública de ensino fundamental e médio no estado.

Como jogar na Powerball aqui do Brasil?

A Powerball é uma loteria dos Estados Unidos, mas existem plataformas que oferecem a compra de bilhetes oficiais para pessoas que estão fora do país.

Uma das opções disponíveis é a TheLotter, serviço independente de compra de bilhetes de loteria. Brasileiros podem comprar bilhetes da Powerball pela internet. Um representante local compra o bilhete físico nos Estados Unidos em nome do cliente, e uma cópia digitalizada fica disponível na conta antes do sorteio.

A plataforma informa que oferece diferentes formas de pagamento para clientes no Brasil, incluindo Pix em determinados casos.

Vale destacar que a TheLotter é um serviço independente e não é a operadora oficial da Powerball. A própria empresa informa que funciona como um serviço de compra de bilhetes de terceiros.

Powerball x Mega-Sena: qual é a diferença?

A Powerball é uma das principais loterias dos Estados Unidos e ficou conhecida pelos jackpots que podem chegar a centenas de milhões ou até bilhões de dólares. Já a Mega-Sena é a principal loteria brasileira, administrada pelas Loterias CAIXA.

Regras e formato de aposta

Powerball: o jogador escolhe cinco números entre 1 e 69 e mais um número adicional, chamado Powerball, entre 1 e 26.

o jogador escolhe cinco números entre 1 e 69 e mais um número adicional, chamado Powerball, entre 1 e 26. Mega-Sena: é possível escolher de seis a 20 números em um volante com dezenas de 1 a 60. A aposta simples, com seis números, custa atualmente R$ 6.

E as chances de ganhar?

Na Powerball, a chance de acertar o jackpot é de aproximadamente 1 em 292,2 milhões.

Na Mega-Sena, a aposta simples tem probabilidade de 1 em 50.063.860 para acertar as seis dezenas.

Como funciona o pagamento?

Na Powerball, o valor anunciado do jackpot corresponde ao prêmio pago ao longo de uma anuidade. O vencedor pode escolher uma opção em parcela única, cujo valor é menor, além dos descontos previstos em impostos.

Na Mega-Sena, os prêmios são pagos pelas Loterias CAIXA, e a arrecadação também possui destinações previstas para diferentes áreas.

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 102 milhões

Reprodução Mega- Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3058, realizado na terça-feira (15). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio, o concurso 3059, que será realizado amanhã (17).

Horário: a partir das 21h

Aposta mínima: R$ 6

Na Mega-Sena, os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h.

Jogue com responsabilidade

Tanto a Powerball quanto a Mega-Sena são jogos destinados a maiores de 18 anos. As apostas devem ser feitas com responsabilidade e sem comprometer o orçamento do mês.

*Estagiária sob supervisão