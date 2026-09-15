DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões nesta terça-feira (15)

O sorteio do concurso da Lotofácil da Independência, que promete pagar ao vencedor um prêmio estimado em cerca de R$ 300 milhões, ocorreu na noite desta terça-feira (15), às 21h.

As dezenas sorteadas foram:



15 - 07 - 03 - 19 - 06 - 21 - 22 - 04 - 23 - 02 - 05 - 12 - 16 - 01 - 17

Inicialmente, o concurso estava previsto para esta manhã, às 11h, mas a Caixa Econômica Federal (CEF) alterou o cronograma. O registro da aposta pode ser feito em casas lotéricas e por meio dos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Prêmio da Lotofácil não é cumulativo

Divulgação/Caixa Econômica Federal Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões nesta terça-feira (15)





A característica principal do sorteio especial é que o prêmio principal é sorteado apenas uma vez, isto é, não acumula. Caso nenhum apostador acerte as 15 dezenas sorteadas, a soma de R$ 300 milhões é dividida entre os que acertaram a segunda faixa, de 14 números, e assim sucessivamente.

No sorteio do ano passado, o prêmio multimilionário foi repartido igualitariamente entre 54 apostas vencedoras. O valor total acumulado bateu o recorde de R$ 231,8 milhões, fazendo com que cada bilhete ganhador recebesse cerca de R$ 4,2 milhões.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

No concurso de número 3780, o apostador deve marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O jogador fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima custa R$ 3,50. A Caixa ainda oferece a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente por meio da modalidade chamada de Surpresinha.

As apostas poderam ser realizadas em qualquer lotérica do Brasil, no portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa. Ademais, a venda de cotas do Bolão Caixa também continuou até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.



