Divulgação Distrito Anhembi recebe a 11ª edição do Latam Retail Show entre 15 e 17 de setembro, em São Paulo

A cidade de São Paulo recebe, entre os dias 15 e 17 de setembro, a 11ª edição do Latam Retail Show, um evento pensado para aqueles que trabalham com varejo, indústria, serviços e tecnologia; a programação acontece no Distrito Anhembi, em Santana, um dos principais bairros da Zona Norte. O evento é um dos maiores no setor de negócios na América Latina e, desta vez, traz como tema principal o conceito "Everything As A Service potencializado pela inteligência artificial".

A organização pretende reunir mais de 3 mil participantes ao longo dos três dias de atividades, que contarão com 210 palestrantes, apresentação de resultados de 16 pesquisas inéditas e nove espaços de encontro e networking integrados à programação.

O evento conta também com 6 palcos simultâneos e mais de 100 horas de conteúdo, projetados em volta de uma agenda pensada por especialistas que acompanham os movimentos do setor há mais de 30 anos.

A programação conta com palestras constantes das 8h30 às 18h. Alguns dos grupos com palestrantes presentes para os debates são: JBS, Leroy Merlin Brasil, Shopee, Riachuelo, CIMED, Decathlon Brasil, C&A e Grupo Panvel.

Inteligência artificial como pauta central

Ao longo dos painéis de programação, é possível ver a evolução da inteligência artificial como pauta constante para os negócios.

Um dos momentos mais aguardados do evento é o lançamento da publicação "(Retail Services)ᴬᴵ: a transformação estratégica do varejo pelos serviços e soluções potencializados pela inteligência artificial". A obra, organizada por Marcos Gouvêa de Souza, diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, e lançada pela editora Qualitymark, reúne a contribuição de 24 autores brasileiros e estrangeiros, todos debatendo sobre como os serviços vêm redesenhando as estratégias corporativas do setor e ampliando as possibilidades de atuação das empresas.





Para Gouvêa de Souza, o livro capta um movimento que já está em andamento no mercado: "O livro aprofunda uma transformação já em curso: durante décadas, o varejo teve o produto como centro da proposta de valor. Agora, serviços, experiências e tecnologia ganham peso crescente, e a IA acelera esse processo".

Além de temas que relatam o avanço da IA nas operações comerciais, outras pautas como as transformações no comportamento dos clientes e novos modelos de negócio inéditos vão dominar os debates.

Segundo Ana Paula Rocha, diretora executiva da Gouvêa Experience, a proposta desta edição é ir além da teoria:

Esta edição irá discutir mudanças que já impactam os negócios e outras que começam a ganhar força. A programação foi construída a partir de experiências de empresas que estão vivendo essas transformações na prática, oferecendo referências e discussões para entender os movimentos do mercado e pensar os próximos passos Ana Paula Rocha, diretora executiva da Gouvêa Experience





Confira os destaques da programação:

15 de setembro

9h- Keynote Session WGSN – Despertar Sensorial: Como a Inteligência Humana se tornará a Prioridade dos Consumidores até 2028. Com Andrea Bell, Vice-Presidente de Creative Intelligence. Local: plenária.

10h30- Desafios da Liderança nos Tempos Atuais e Futuros. Moderador: Marcos Gouvêa da Gouvêa Ecosystem. Com Gilberto Tomazoni, CEO Global, JBS S.A. Local: plenária.

11h20- Everything As A Service e a Desmaterialização do Consumo. Moderador: Marcos Gouvêa da Gouvêa Ecosystem. Com Julien Gazier, CFO da Leroy Merlin Brasil, e Karina Mussolino, diretora Veterinária de Seres do Grupo Petz Cobasi. Local: plenária.

12h10- Worldpanel – Do canal tradicional à IA: estamos realmente decifrando a evolução do shopper? Com David Fiss, Sr Director, e Marcela Botana, Growth & Commercial Excellence Regional Director América Latina. Local: plenária.

15h05- O Cliente no Centro dos Serviços Financeiros: Wallet + Heart + Mind. Moderador: Eduardo Yamashita, CEO, Gouvêa Inteligência. Com Bruno Lodo, Diretor de CX e Operações, 99pay | Vitor Ramos Silva, Diretor de Marketing e Produtos, Midway. Local: palco lado direito.

16h40- Mega Fórum – Liderança e Negócios em Transformação: Como construir empresas preparadas para o Futuro. Moderador: Marcos Gouvêa da Gouvêa Ecosystem. Com Carol Manciola, autora de “Vendas Movem o Mundo” | Daniel Schnaider, autor de “Mão de Obra Infinita” | Rodrigo Malfitani, autor de “Diário da Hospitalidade” | Luiz Paulo Foggetti, autor de “Homo Longevus”. O painel abordará também as lições dos livros e contará com sessão de autógrafos. Local: plenária.

16 de setembro

10h30- A Transformação e os Novos Modelos de Negócios para Shoppings Centers. Moderador: Francisco Ritondaro da Gouvêa Malls. Com Adriano Sartori, CEO, CBRE Brasil | Renato Floh, Diretor Executivo Comercial, ALLOS. Local: plenária.

11h15- IA e Dados Unificados no Varejo: Como a Kroger Modernizou Operações em Grande Escala. Com Antony Wildey, Vice President, Global Sales Consulting, Oracle. Local: plenária.

14h00- A Evolução do E-commerce potencializado pela Inteligência Artificial. Moderador: Roberto Wajnsztok da Gouvêa Consulting. Com Felipe Lima, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment, Shopee. Local: palco lado esquerdo.

15h05- Black Friday no Modo IA. Moderadora: Nathalia Camargo, Líder de Commerce - Google Customer Solutions, Google Brasil. Com Juliana Depin Moser, Executiva de Marca, Marketing e Comunicação, Intelbras | Anselmo Sousa, Head de Digital, Lojas Marisa. Local: palco central.

15h50- E-commerce de Todos: Humanização e Consultoria Ampliando Resultados no Digital. Moderador: In Hsieh da Gouvêa China Desk e Gouvêa Ecosystem. Com Brenda Olivieri, Top Seller & Estrategista TikTok Shop, e Lucas Ogata, Head de Social Commerce, AURA BEAUTY. Local: palco central.

16h40- Mega Fórum – Moda Circular é Tudo. Moderadora: Aiana Freitas da Mercado&Consumo. Com Bruna Vasconi, sócia-fundadora da Peça Rara, e Deborah Secco, Sócia e Embaixadora da Peça Rara. Local: plenária.

17 de setembro

9h- Keynote Session – Crescimento nos Extremos: Onde o Varejo está Ganhando e Onde está sendo Espremido. Com Leah Boston, Senior Research Analyst, Euromonitor International. Local: plenária.

9h30- Indústria mais Próxima do Consumidor: Soluções para as Demandas e Liderança em Tendências. Com Juliana Felmanas, Diretora de Planejamento Estratégico, CIMED. Local: plenária.

12h20- Nova Matriz de Consumo Global e Como se Adaptar a ela. Moderador: Ulisses Zamboni, Chairman e sócio, Santa Clara; Membro do Conselho, MIT Sloan Business Review no Brasil. Com Liana Kerikian, CMO, Decathlon Brasil | Rodrigo Furquini, Diretor de Marketing Brasil e Líder Global da Categoria de Confeitos, Ingredion. Local: palco esquerdo.

12h20- Omnicanalidade e Efeito Halo: Integração de Canais para melhorar Resultado. Moderador: Thiago de Melo Furbino, Fundador, TLMF; Anfitrião, No Varejo Podcast. Com Ney Santos, VP de Tecnologia, Riachuelo | Pedro Correa, Chief Digital Officer (CDO), VESTE S/A. Local: palco central.