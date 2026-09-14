Correios/Reprodução Estrutura dos Correios será montada no Parque da Cidade durante a COP30, em Belém

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinou, em decisão liminar neste sábado (12), que os trabalhadores dos Correios mantenham, durante a paralisação, 80% do efetivo em cada unidade ou estabelecimento da empresa.

A determinação inclui unidades de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e áreas administrativas ou de suporte indispensáveis para a continuidade da cadeia postal.

Em nota ao Jornal Folha de S.Paulo, a Findect (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e das Empresas de Comunicações) afirmou que a greve nacional da categoria continua, sem previsão de encerramento neste momento.

Os Correios acionaram o TST na última sexta-feira (11) para tentar encerrar a paralisação dos funcionários da estatal, iniciada na noite de quinta-feira (10). A empresa apresentou pedido de dissídio coletivo e quer que o tribunal declare a greve abusiva e determine a continuidade dos serviços, em caráter de urgência.

O tribunal deve analisar a legalidade da paralisação e as reivindicações apresentadas pela categoria.

Para reduzir os impactos da greve, a estatal afirma ter acionado seu Plano de Continuidade de Negócios. Entre medidas estão a mobilização de empregados administrativos para apoiar as atividades operacionais, o remanejamento de veículos e a realização de mutirões para preservar o fluxo logístico. Segundo a empresa, a rede de agências permanece aberta ao público.

Julgamento

O julgamento do dissídio coletivo está marcado para 21 de setembro, às 13h30. Até lá, as partes ainda podem chegar a um acordo.

Os Correios afirmam respeitar o direito de greve dos trabalhadores, mas dizem que a paralisação ocorre em um momento de situação econômico-financeira desafiadora para a empresa.

A estatal afirma que mantém como prioridades a redução de despesas, o aumento da eficiência, a modernização da operação e a geração de novas receitas.

Crise financeira

A paralisação ocorre em meio a crise financeira dos Correios. A empresa registrou prejuízo de R$ 2,4 bilhões no segundo trimestre e formalizou um pedido de garantia do Tesouro Nacional para contratar um novo empréstimo de R$ 7 bilhões com bancos privados, como parte de seu plano de reestruturação financeira.

A greve foi aprovada por tempo indeterminado após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pela empresa durante as negociações do acordo coletivo. Segundo a Findect, 35 assembleias aprovaram a paralisação.

O principal ponto de divergência nas negociações é o plano de saúde dos funcionários, aposentados e dependentes.

Os Correios afirmam que a proposta mantinha 78 das 80 cláusulas do acordo coletivo, além de prever reajuste pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) sobre salários e benefícios e a manutenção da assistência à saúde.

*Estagiária sob supervisão



