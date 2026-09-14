Helano Stuckert / MDS Gás do Povo: veja quem recebe o benefício em setembro

Os vales do Programa Gás do Povo previstos para o mês de setembro começaram a ser disponibilizados na quinta-feira (10).A iniciativa busca ajudar no pagamento do botijão de gás de cozinha, um dos itens que podem pesar no orçamento doméstico.

O benefício funciona como um um vale-recarga, que pode ser utilizado para a compra ou reposição do botijão de 13 quilos. A medida faz parte de políticas públicas voltadas para garantir o acesso a itens básicos dentro das residências brasileiras.

As famílias com duas ou três pessoas recebem um vale a cada três meses. Já aquelas com quatro ou mais integrantes recebem um benefício a cada dois meses. Os novos vales são disponibilizados no dia 10 do mês correspondente ao ciclo de cada grupo.

A família continua recebendo novos vales enquanto cumprir as regras do programa.

Calendário segundo semestre/2026

Junho: 10/06/2026 (quarta-feira)

Julho: 10/07/2026 (sexta-feira)

Agosto: 10/08/2026 (segunda-feira)

Setembro: 10/09/2026 (quinta-feira)

Outubro: 10/10/2026 (sábado)

Novembro: 10/11/2026 (terça-feira)

Dezembro: 10/12/2026 (quinta-feira)

Como consultar se terei direito neste mês?

A pessoa Responsável Familiar (RF) pode consultar se o grupo participa do programa e verificar a situação do benefício pelo aplicativo Meu Social ou pela página de consulta do Gás do Povo no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Antes de sair de casa para retirada, é importante verificar se há um vale disponível e conferir as informações apresentadas no sistema.

Como encontrar uma revenda credenciada?

Lívia Coimbra/ iG Gás do Povo é librado

A família pode escolher uma revenda credenciada por meio dos seguintes canais:

aplicativo Meu Social, disponível para Android e iOS;

página de consulta do Gás do Povo, no site do MDS;

Portal Cidadão CAIXA.

O vale pode ser utilizado em revendas credenciadas ao programa em todo o território nacional.

Como usar o vale para fazer a recarga?

Depois de escolher uma revenda autorizada, a família pode utilizar o benefício por uma das seguintes formas:

cartão do Bolsa Família com chip;

cartão de débito da CAIXA; ou

CPF da pessoa Responsável Familiar + código enviado por SMS para o celular cadastrado na CAIXA.

Caso escolha a opção de CPF mais código SMS, a pessoa Responsável Familiar deve manter o número do celular atualizado no aplicativo CAIXA Tem.

Fique atento, o código recebido por SMS deve ser utilizado somente no momento da validação da recarga. A orientação é não compartilhar essa informação por WhatsApp, telefone ou com outras pessoas.

Para fazer a recarga, a família deve levar o botijão vazio até uma revenda credenciada.

A entrega em domicílio é opcional e depende da disponibilidade do estabelecimento. Caso exista cobrança de taxa de entrega, o valor deverá ser pago pela própria família.

Quem pode participar do Gás do Povo?

estar inscrita no Cadastro Único e ter atualizado os dados nos últimos 24 meses; e

ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Durante a verificação, também é analisado se a família não possui:

irregularidade no CPF da pessoa Responsável Familiar na Receita Federal;

indicação de óbito da pessoa Responsável Familiar no Cadastro Único; ou

pendência de Averiguação Cadastral.

Neste momento, o programa prioriza a concessão para famílias beneficiárias do Bolsa Família que possuem duas ou mais pessoas no mesmo código familiar.

A inclusão de novos grupos também depende da disponibilidade orçamentária. A seleção é realizada mensalmente, de forma automatizada, com base nas informações do Cadastro Único.

Não é necessário fazer inscrição ou apresentar um requerimento específico para participar do Gás do Povo.

Mantenha o Cadastro Único atualizado

A atualização do Cadastro Único é necessária para verificar a permanência da família no programa. Por isso, as informações cadastrais devem ser mantidas atualizadas, respeitando o prazo máximo de 24 meses entre uma atualização e outra.

Caso os dados estejam desatualizados, a família pode ter a situação analisada novamente durante o processo de seleção e manutenção do benefício.

Cuidado com golpes

Para evitar golpes, a orientação é consultar informações sobre o Gás do Povo somente pelos canais oficiais do programa. Nenhum integrante da família deve compartilhar códigos recebidos por SMS, dados pessoais ou informações do benefício com terceiros.

Sempre desconfie de mensagens, links ou pessoas que cobrem valores para liberar o benefício ou prometem antecipar a concessão, procure apenas os canais oficiais, como: Aplicativo Meu Social, página de consulta do Gás do Povo: gasdopovo.mds.gov.br, portal Cidadão CAIXA e disque Social: 121

O Governo Federal também possui um canal destinado ao recebimento de denúncias sobre fraudes e golpes digitais.

Para fazer uma denúncia, acesse o canal Sem Fraude, do Governo Federal.

*Estagiária sob supervisão