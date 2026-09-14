Divulgação Distrito Anhembi recebe a 11ª edição do Latam Retail Show entre 15 e 17 de setembro, em São Paulo

O Latam Retail Show 2026, que acontece de 15 a 17 de setembro no Distrito Anhembi, em São Paulo, chega à sua 11ª edição com uma programação que inclui a apresentação de 16 pesquisas inéditas. Os estudos abordam temas como inteligência artificial, comportamento do consumidor, construção de marcas, experiência, reputação e novas dinâmicas de mercado.

A variedade dos estudos acompanha o próprio conceito desta edição do evento, que coloca a inteligência artificial e a lógica de Everything as a Service, potencializado por Inteligência Artificial no centro das discussões sobre o futuro do varejo.

“A proposta de reunir pesquisas inéditas em um único espaço é mostrar como o varejo está sendo impactado por diferentes forças - tecnologia, comportamento, reputação e novos modelos de negócio. O Latam Retail Show se consolida como referência para lançar estudos que ajudam empresas a entender tendências e tomar decisões estratégicas”, afirma Ana Paula Rocha, diretora executiva da Gouvêa Experience.

Entre os institutos e empresas que apresentam pesquisas estão Globo, Troiano, Scanntech, GAD’, Gouvêa Inteligência, Ipsos, WGSN e Euromonitor. Os estudos serão distribuídos ao longo da programação principal e das trilhas temáticas, com apresentações de executivos e especialistas que lideram análises sobre os principais movimentos do varejo.





Programação de pesquisas no Latam Retail Show:

15 de setembro

9h às 9h30 – Despertar Sensorial: Como a Inteligência Humana se Tornará a Prioridade dos Consumidores até 2028 da WGSN. Andrea Bell, Vice-Presidente de Creative Intelligence, apresenta pesquisa sobre como a inteligência artificial deve ampliar a valorização do fator humano, da empatia e das experiências sensoriais no varejo. Local: plenária.

9h30 às 10h – Como Marcas Crescem em um Mercado Multigeracional da Circana. Ana Claudia Weber, Diretora Comercial da Circana, apresenta estudo sobre os hábitos, expectativas e critérios de decisão de cinco gerações que compartilham o mercado consumidor e os desafios das marcas para crescer nesse cenário. Local: plenária.

12h10 às 12h30 – Do Canal Tradicional à IA: Estamos Realmente Decifrando a Evolução do Shopper? da Worldpanel by Numerator. David Fiss, Sr. Director, Business Development, e Marcela Botana, Growth & Commercial Excellence Regional Director América Latina, analisam como fatores econômicos, sociais e demográficos estão transformando o comportamento de compra dos lares latino-americanos. Local: plenária.

15h50 às 16h35 – Como as marcas podem continuar relevantes na Era da Impaciência’. Luciano Deos, fundador e CEO do Gad’, apresenta com exclusividade a 7ª edição do Gad Insights 2026, intitulado “O Desafio da Relevância - Como continuar importando em um mundo indiferente?”. O estudo mapeia dez tendências que devem orientar os gestores nos próximos anos, incluindo o papel das Inteligências Artificiais na decisão de compra, o valor da imperfeição como assinatura de autenticidade e os riscos do chamado “FOMO corporativo”. A apresentação será seguida de painel com Tatiana Rocha, CMO da Localiza&Co, e Andreia Junqueira, CMO da SulAmérica. Local: palco lado esquerdo.

16 de setembro

9h30 às 10h – AI-First Customer: Como a Inteligência Artificial está Remoldando os Hábitos de Consumo da Globo. Karoline Dilho, Head de Inteligência de Negócios, apresenta análise sobre os impactos da inteligência artificial nos hábitos e nas decisões de consumo. Local: plenária.

14h às 14h45 – M&C Capital: Cobertura Editorial e Analítica com Inteligência Aplicada ao Varejo, Consumo e Serviços da Mercado&Consumo. A iniciativa conecta informações do mercado financeiro às decisões de negócios de empresas de varejo, consumo e serviços. Entre os produtos está o M&C Forecast, relatório trimestral com projeções e análises para os setores. Local: Palco Principal.

14h15 às 15h25 – Economia da Longevidade: Comportamento de Consumo da Terceira Idad de Luiz Paulo Foggetti e Walter Feldmann, em parceria com os Núcleos de Convivência de Idosos (NCIs). Estudo com 1.260 pessoas acima de 65 anos que analisa hábitos de consumo, autonomia financeira, vida digital, saúde, alimentação, sociabilidade e lazer. Local: Evento Integrado Fórum Economia da Longevidade.

15h05 às 15h50 – Black Friday Globo. Local: Palco Principal.

17h30 – Report Experience Awards Varejo da SoluCX. Pesquisa exclusiva avalia centenas de marcas a partir da percepção de milhões de consumidores, com dados sobre recomendação, reputação, credibilidade, NPS e principais pontos de atrito em 17 categorias do varejo. Local: 2º Retail CX Fórum by SoluCX – palco eventos integrados.

17 de setembro

9h às 9h30 – Keynote Session - Crescimento nos Extremos: Onde o Varejo está Ganhando e Onde está sendo Espremido da Euromonitor International. Leah Boston, Senior Research Analyst, analisa como o crescimento do varejo global está se concentrando em diferentes modelos de negócio e aponta quais formatos devem ganhar ou perder espaço até 2030. Local: plenária.

9h10 – Construcheck Macrotrend da Gouvêa Inteligência. Eduardo Bueno apresenta estudo que monitora o sell-in do varejo de materiais de construção e identifica os principais movimentos estruturais de compra dos lojistas e do mercado. Local: 2º Fórum Matcon – palco eventos integrados.

11h15 – Conexão e Afetividade: A Linguagem e a Reputação das Marcas Regionais da Troiano. Dafne Cantoia, gerente de Pesquisa e Estratégia da Troiano, apresenta estudo quantitativo com 1.200 entrevistas em oito estados sobre os códigos de linguagem e os fatores que fortalecem a relação dos consumidores com marcas locais e regionais. Local: palco ao lado direito.

12h – O Custo da Indiferença no XaaS: Construindo Vínculo Emocional na Era da Automação da Ipsos Brasil. Juliana Pinheiro, diretora de Customer Experience, apresenta dados sobre a construção de vínculos emocionais em modelos de serviços contínuos e como a tecnologia pode contribuir para retenção, fidelidade e recomendação. Local: palco central.

12h – Viver Melhor e Mais Fácil: Como Saúde e Praticidade estão Transformando o Varejo e Consumo, da Scanntech. Priscila Ariani apresenta pesquisa sobre as mudanças nos hábitos de consumo relacionadas a saúde e praticidade e seus impactos nas missões de compra, ocasiões de consumo e ticket. Local: palco ao lado direito.

12h20 às 12h45 – Foodservice: Decodificando sua Cadeia de Valor da Gouvêa Inteligência. Estudo que combina dados do Foodcheck e do CREST para analisar a cadeia de alimentação fora do lar, incluindo preços, ticket médio, frequência de consumo, categorias de insumos e mudanças nos hábitos dos consumidores. Local: Evento Integrado Foodservice Meeting.

15h50 às 16h05 - RET.AI.L AI Maturity Index 2026, da Gouvêa Ecosystem e Mercado&Consumo. Coordenado por Ricardo Pastore da ESPM, o estudo avalia o estágio de integração da inteligência artificial no varejo brasileiro e classifica as empresas em cinco níveis de maturidade.