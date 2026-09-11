Reprodução Após 67 anos, Family Dollar fecha 1.259 lojas e demite mais de 5 mil funcionários

A rede de lojas de descontos Family Dollar encerrou as atividades de mais de 1.259 unidades nos Estados Unidos e demitiu mais de 5 mil funcionarios nos últimos dois anos.

Empresa, fundada em 1959, é uma famosa rede norte-americana que funciona em um modelo parecido como as lojas de R$ 1,99 do Brasil, oferecendo alimentos, produtos domésticos, itens de limpeza e outras utilidades por preços mais baixos.

O movimento de reestruturação acontece em meio a uma crise financeira que reduziu a presença da marca de 8.359 lojas no início de 2024 para cerca de 7.100 unidades em operação.

Os dados e análises foram divulgados em setembro pelo portalFinanceBuzz, com base em levantamentos da plataforma LocalFalcon e em dados oficiais da empresa.

A reorganização teve um ponto de virada em julho de 2025, quando a Dollar Tree vendeu a Family Dollar p ara as empresas de private equity Brigade Capital Management e Macellum Capital Management por cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,20 bilhões).

O que aconteceu para fechar as lojas?

A queda das vendas e perda de rentabilidade estão entre os principais fatores que levaram ao encerramento de unidades. De acordo com as informações da empresa, o orçamento dos consumidores passou a ser afetado pelo aumento constante da inflação e pela redução de benefícios sociais do Governo, como o programa de assistência alimentar SNAP.

Outro fator apontado foi a mudança no comportamento dos clientes. Mesmo continuando a frequentar as lojas, muitos consumidores passaram a gastar menos em cada visita, o que acabou afetando o desempenho dos estabelecimentos.

As avaliações dos clientes também aparecem entre os pontos negativos. Segundo o levantamento citado pelo FinanceBuzz, a Family Dollar possui média de 3,99 estrelas no Google, ficando abaixo de outras grandes redes do segmento.

Após o fechamento de 970 lojas em 2024, a empresa encerrou permanentemente pelo menos outras 350 unidades entre julho de 2025 e maio de 2026. O movimento representa uma redução significativa na presença da marca em diferentes regiões dos Estados Unidos.

O fechamento das unidades também afetou diretamente os trabalhadores. Cada loja encerrada resultou, em média, na demissão de 15 a 20 funcionários locais. Além disso, o fechamento de um centro de distribuição na Carolina do Norte provocou a demissão de 373 trabalhadores de uma só vez.

De acordo com analistas ouvidos pelo FinanceBu zz, os cortes ultrapassam 5 mil empregos diretos nos últimos anos.

Quais regiões mais afetadas?

Os fechamentos se concentraram principalmente no Sul dos Estados Unidos. O Texas foi um dos estados mais afetados, com 35 lojas encerradas, seguido por Ohio, com 28 unidades, e Geórgia, que perdeu 26 estabelecimentos.

Arkansas, Alabama, Kentucky e Tennessee também tiveram impactos significativos, com redução de mais de 10% das unidades em cada estado.

Por outro lado, estados como I daho, Massachusetts, Montana, Dakota do Sul, Utah e Wyoming não registraram fechamentos significativos até o momento.

Fechamentos afetam consumidores

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A redução da rede também interfere diretamente na rotina de moradores de pequenas cidades, áreas rurais e regiões de menor renda. Para muitas dessas comunidades, a Family Dollar representava uma das principais opções para comprar alimentos, mantimentos, produtos de limpeza e outros itens básicos por preços mais acessíveis.

Com o encerramento das lojas, parte dos consumidores passou a precisar percorrer distâncias maiores para encontrar outros estabelecimentos que ofereçam produtos semelhantes.

Assim, a mudança pode representar mais gastos com combustível, maior tempo de deslocamento e menos alternativas de comércio de baixo custo para famílias que já possuem um orçamento limitado.

Qual será o futuro da Family Dollar?

Apesar dos fechamentos e das demissões, a Family Dollar ainda mantém milhares de unidades espalhadas pelos Estados Unidos. O site oficial da marca indica que a empresa possui cerca de 7.112 loja s em funcionamento.

Os novos proprietários afirmam que buscam estabilizar a rede e estudam o lançamento de novas unidades em formatos menores, principalmente em áreas urbanas com maior concentração de consumidores.

Mesmo com esses planos de recuperação, novos fechamentos não estão descartados os anos de 2026 e 2027. A estratégia é reduzir os pontos considerados menos rentáveis e tentar manter a presença da marca em regiões onde existe maior procura por produtos de baixo custo.

*Estagiária sob supervisão



