Divulgação/Nubank Saldo será mantido em dólares digitais (USDC) e euros digitais (EURC)

O Nubank deu, nesta quinta-feira (10), um novo passo em sua expansão internacional com dois anúncios de grande escala. A companhia iniciou as operações nos Estados Unidos com um pacote de produtos financeiros para o dia a dia e lançou o Nu Global, uma conta multimoeda voltada a pessoas que mantêm uma vida financeira entre diferentes países.

O Nu Global permitirá manter saldos em dólar e e﻿﻿﻿uro, ﻿﻿﻿fazer compras internacionais com cartão, enviar e receber dinheiro em mais de 35 países e negociar uma seleção de ativos digitais. A proposta é concentrar em um único aplicativo operações que hoje costumam exigir diferentes contas e serviços financeiros.

A novidade representa uma mudança importante na estratégia do Nubank. Depois de construir uma base de mais de 140 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, o banco começa a estruturar produtos que não dependem de uma única operação nacional. O objetivo declarado pelo fundador e CEO David Vélez é transformar o Nu em uma plataforma global de serviços financeiros digitais.

Conta global funciona com dólar e euro digitais

O Nu Global foi desenhado para consumidores que estudam, trabalham, viajam ou mantêm relações financeiras em mais de um país. Os depósitos serão convertidos em USDC ou EURC, stablecoins pareadas ao dólar americano e ao euro, respectivamente.

Os saldos em dólar terão rendimento diário de 3,5% ao ano, enquanto os mantidos em euro renderão 2,2% ao ano, segundo o Nubank. O cliente também poderá criar um cartão virtual Mastercard para fazer compras em diferentes países sem tarifas de transação internacional ou margem sobre o câmbio, de acordo com as condições anunciadas.

A conta começa com possibilidade de movimentação para mais de 35 países. O Nubank afirma que as transferências serão rápidas e gratuitas e que pretende ampliar gradualmente a cobertura. Brasil, México, Colômbia e Estados Unidos estão entre as integrações previstas para os próximos meses.

Além da movimentação de dinheiro, o aplicativo permite manter e negociar uma seleção de ativos digitais, incluindo Bitcoin e Ethereum.

"Muitas vezes, os clientes usam um aplicativo para guardar dinheiro e outro completamente diferente para fazer transferências. Pense na última vez em que você precisou enviar dinheiro de um país para outro. Foi doloroso. Foi caro. Provavelmente você precisou comparar taxas, procurar tarifas e esperar pela transferência. Mais uma vez, os clientes acabam tendo de lidar com toda essa complexidade, que não deveria estar nas mãos deles. Nós acreditamos que existe uma maneira muito mais simples de fazer isso”, comentou Vélez durante o anúncio, no Nu Stadium, em Miami.

Operação nos Estados Unidos

Ao mesmo tempo em que apresentou o Nu Global, o Nubank iniciou oficialmente sua operação nos Estados Unidos, a Nu Account. A companhia chega ao maior mercado financeiro do mundo com uma estrutura que reúne conta, cartão de débito, cartão de crédito, pagamentos e transferências.

A Nu Account oferecerá rendimento diário de 3,5% ao ano sobre os dólares mantidos na conta. Os depósitos serão mantidos no Lead Bank, instituição parceira do Nubank e membro do FDIC. A conta também incluirá cartão de débito de metal, metas de poupança com acesso imediato aos recursos, pagamento de contas e transferências locais e internacionais.

O cartão de crédito americano será emitido em parceria exclusiva com a Mastercard e não terá anuidade. O produto oferecerá 1,5% de cashback ilimitado nas compras, com possibilidade de chegar a 2% futuramente para clientes que cumprirem os critérios de elegibilidade. Os titulares também terão acesso aos benefícios associados ao segmento Mastercard World Elite.

"Inicialmente, o cartão oferecerá 1,5% de cashback em todas as compras, sem categorias específicas. Mas queremos recompensar a sua fidelidade. Queremos conquistar a sua preferência. Por isso, em breve, o cashback subirá para 2% quando você receber seu salário diretamente nessa conta. Você terá cashback sem categorias, sem limites e sem precisar acompanhar nada", detalhou Cristina Junqueira, co-fundadora e CEO do Nu US.

A operação começa por meio de um modelo de banco parceiro enquanto o Nubank avança no processo para obter sua própria licença bancária nos Estados Unidos. A empresa solicitou uma national bank charter ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC) em setembro de 2025 e recebeu aprovação condicional em janeiro deste ano.

