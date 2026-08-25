O recém-inaugurado Taste of Priceless no aeroporto de Hong Kong
Divulgação/Mastercard
O recém-inaugurado Taste of Priceless no aeroporto de Hong Kong



A Mastercard está exportando para o mundo um modelo de sala VIP  criado no Brasil para clientes de altíssima renda. O conceito Taste of Priceless, lançado no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, já chegou a Hong Kong e terá em breve novas unidades na Cidade do México e em Bogotá.

Em entrevista exclusiva à coluna nesta terça-feira (25), durante a  Febraban Tech, a vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard, Taciana Lopes, afirma que a rede própria de lounges está sendo expandida conforme o cartão World Legend — destinado a consumidores super e ultra-ricos — é lançado em diversos países.

“Nem chamamos de sala VIP, chamamos de dining lounge. É superdiscreta, superlimitada. Lançamos em Guarulhos e vamos lançar no mundo inteiro. […] Você sendo World Legend no Brasil, tem acesso no mundo inteiro”, destaca a executiva. 

Rede própria de lounges

O movimento é ousado. Apesar de terem lounges próprios no aeroporto de Guarulhos, Mastercard e Visa  sempre terceirizaram os acessos a salas VIP ao redor do mundo por meio de programas como Priority Pass, LoungeKey e Dragonpass (Visa Airport Companion). 

Até então, a única bandeira de cartões a investir em salas próprias em diversos aeroportos como estratégia de fidelização era a American Express, com a rede The Centurion Lounge.

Taciana explica que a Mastercard trabalha para melhorar a experiência dos clientes World Legend como um todo, investido também em fast tracks em aeroportos, por exemplo. 

“Fomos o segundo país a lançar o World Legend, só depois dos Estados Unidos. E tem os prós e contras. Os contras eram que a capilaridade dos benefícios globais ainda estava limitada. Agora vamos colher os frutos desses benefícios globais que começam a ganhar escala.”

Taste of Priceless

Taste of Priceless de Guarulhos foi inaugurado no fim do ano passado
Divulgação/Mastercard
Taste of Priceless de Guarulhos foi inaugurado no fim do ano passado


O lounge Taste of Priceless de Guarulhos foi adaptado no contexto do lançamento do World Legend, no terceiro trimestre de 2025. A sala até então era a The Club by Mastercard Black.

Além de ter ficado mais restritivo no acesso, o espaço oferece um serviço de hospitalidade que vai além das tradicionais salas VIP. Tem menu à la carte assinado pelo chef Alex Atala, coquetelaria, carta selecionada de vinhos e uísques, além de uma área de wellness, com cromoterapia e massagens relaxantes.

O acesso é exclusivo para portadores e adicionais do cartão World Legend e até três acompanhantes — se ultrapassar o limite, até duas pessoas podem ingressar mediante o pagamento de R$ 500 cada. Crianças de até 12 anos entram gratuitamente.

World Legend Exclusive

Chegará em breve ao mercado brasileiro um segmento criado pela Mastercard para um público ainda mais seleto: o World Legend Exclusive, que terá uma oferta ampliada de benefícios e serviços.

Taciana diz que a bandeira não estipula ao banco uma renda mínima e nem um nível de investimento para acessar os cartões de altíssimo padrão

“A gente limita pela quantidade. Damos um número muito restrito para cada emissor e falamos: é para os seus melhores clientes.”

O motivo de o mercado brasileiro ser escolhido para lançamentos de produtos desse tipo vai além da alta renda, segundo a executiva.

“O Brasil tem um superpeso dentro da Mastercard. Mesmo olhando o volume total, não só o público alta renda, em termos de receita, somos sempre top 2 ou 3 no mundo. É um país muito maduro digitalmente e financeiramente. Então, tudo o que acontece aqui é um pouco preditor do que vai acontecer em outros mercados, não só emergentes, mas até mesmo maduros. Acho que essa combinação de fatores da receita com o perfil do brasileiro é que faz os olhos estarem aqui de maneira especial.”

Mastercard World Legend foi lançado no Brasil em 2025
Imagem editada com IA
Mastercard World Legend foi lançado no Brasil em 2025


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