Divulgação/Mastercard O recém-inaugurado Taste of Priceless no aeroporto de Hong Kong









A Mastercard está exportando para o mundo um modelo de sala VIP criado no Brasil para clientes de altíssima renda. O conceito Taste of Priceless, lançado no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, já chegou a Hong Kong e terá em breve novas unidades na Cidade do México e em Bogotá.

Em entrevista exclusiva à coluna nesta terça-feira (25), durante a Febraban Tech, a vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard, Taciana Lopes, afirma que a rede própria de lounges está sendo expandida conforme o cartão World Legend — destinado a consumidores super e ultra-ricos — é lançado em diversos países.

“Nem chamamos de sala VIP, chamamos de dining lounge. É superdiscreta, superlimitada. Lançamos em Guarulhos e vamos lançar no mundo inteiro. […] Você sendo World Legend no Brasil, tem acesso no mundo inteiro”, destaca a executiva.

Rede própria de lounges

O movimento é ousado. Apesar de terem lounges próprios no aeroporto de Guarulhos, Mastercard e Visa sempre terceirizaram os acessos a salas VIP ao redor do mundo por meio de programas como Priority Pass, LoungeKey e Dragonpass (Visa Airport Companion).

Até então, a única bandeira de cartões a investir em salas próprias em diversos aeroportos como estratégia de fidelização era a American Express, com a rede The Centurion Lounge.

Taciana explica que a Mastercard trabalha para melhorar a experiência dos clientes World Legend como um todo, investido também em fast tracks em aeroportos, por exemplo.

“Fomos o segundo país a lançar o World Legend, só depois dos Estados Unidos. E tem os prós e contras. Os contras eram que a capilaridade dos benefícios globais ainda estava limitada. Agora vamos colher os frutos desses benefícios globais que começam a ganhar escala.”

Taste of Priceless

Divulgação/Mastercard Taste of Priceless de Guarulhos foi inaugurado no fim do ano passado





O lounge Taste of Priceless de Guarulhos foi adaptado no contexto do lançamento do World Legend, no terceiro trimestre de 2025. A sala até então era a The Club by Mastercard Black.

Além de ter ficado mais restritivo no acesso, o espaço oferece um serviço de hospitalidade que vai além das tradicionais salas VIP. Tem menu à la carte assinado pelo chef Alex Atala, coquetelaria, carta selecionada de vinhos e uísques, além de uma área de wellness, com cromoterapia e massagens relaxantes.

O acesso é exclusivo para portadores e adicionais do cartão World Legend e até três acompanhantes — se ultrapassar o limite, até duas pessoas podem ingressar mediante o pagamento de R$ 500 cada. Crianças de até 12 anos entram gratuitamente.

World Legend Exclusive

Chegará em breve ao mercado brasileiro um segmento criado pela Mastercard para um público ainda mais seleto: o World Legend Exclusive, que terá uma oferta ampliada de benefícios e serviços.



Taciana diz que a bandeira não estipula ao banco uma renda mínima e nem um nível de investimento para acessar os cartões de altíssimo padrão

“A gente limita pela quantidade. Damos um número muito restrito para cada emissor e falamos: é para os seus melhores clientes.”

O motivo de o mercado brasileiro ser escolhido para lançamentos de produtos desse tipo vai além da alta renda, segundo a executiva.



“O Brasil tem um superpeso dentro da Mastercard. Mesmo olhando o volume total, não só o público alta renda, em termos de receita, somos sempre top 2 ou 3 no mundo. É um país muito maduro digitalmente e financeiramente. Então, tudo o que acontece aqui é um pouco preditor do que vai acontecer em outros mercados, não só emergentes, mas até mesmo maduros. Acho que essa combinação de fatores da receita com o perfil do brasileiro é que faz os olhos estarem aqui de maneira especial.”

Imagem editada com IA Mastercard World Legend foi lançado no Brasil em 2025



