Reprodução Marabraz entra em recuperação judicial

O Grupo Marabraz apresentou à Justiça de São Paulo um pedido de suspensão de ações de cobrança por 180 dias. A empresa, que se encontra em recuperação judicial, também solicita a liberação de recursos financeiros bloqueados e a manutenção de serviços considerados essenciais à operação, como água, energia, internet e telefone.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, o período de suspensão, conhecido como "stay period" foi protocolado em emenda à petição de recuperação judicial e está previsto na legislação para negociações com credores.

Além das outras exigências, a Marabraz também pede garantia de acesso aos imóveis retomados por locadores, para a retirada de bens e mercadorias; a varejista também requisita que os próprios locadores com ordem de despejo contra o grupo não proíbam o acesso aos imóveis.

De acordo com a empresa, as medidas requisitadas são indispensáveis para o funcionamento de suas lojas e necessárias para que as atividades do grupo sejam preservadas.





O iG tentou entrar em contato com o Grupo Marabraz e com a Justiça de São Paulo, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

Relembre o pedido de recuperação judicial

No domingo, dia 16 de agosto, a rede de móveis Marabraz deu entrada em um pedido de recuperação judicial na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. A medida foi tomada como forma de reorganizar sua estrutura financeira e buscar alternativas para renegociar aproximadamente 140 milhões de reais em dívidas.

O processo não envolve apenas a marca Marabraz, mas também cinco empresas que compõem o grupo: Comercial de Móveis Jordanésia, S.V.C. Jaraguá Comercial, Comercial Móveis das Nações, Comercial Zena Móveis e Monta Móveis Prestadora de Serviços..

De acordo com a assessoria da rede, em comunicado ao g1, três fatores principais foram determinantes para a decisão: o ambiente adverso do varejo brasileiro, marcado por retração no consumo e forte concorrência; a ruptura na estrutura familiar que historicamente sustentava as operações do grupo; e a dificuldade crescente em acessar linhas de crédito, elemento essencial para manter o fluxo de caixa e financiar a atividade comercial. Apesar do cenário delicado, a empresa garantiu na época que suas lojas continuariam abertas e funcionando normalmente até quando conseguissem.

A história da Marabraz começa na década de 1950, quando uma família de origem libanesa iniciou suas atividades comerciais em São Paulo. Ao longo dos anos, a empresa cresceu e foi consolidada como uma das principais redes de móveis e eletrodomésticos do estado, tornando-se uma referência no setor varejista.

A rede varejista chegou a contar com 135 lojas distribuídas pela Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e interior do Estado.

