Reprodução/Bayit Mansão de dono da Marabraz avaliada em R$ 72 milhões vai a leilão

A mansão de Nasser Fares, dono da rede de lojas Marabraz, será leiloada em outubro por determinação judicial. Localizado na região de Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, o imóvel de alto padrão foi avaliado em R$ 72,83 milhões.

O leilão será realizado de forma virtual pelo portal Bayit. A primeira praça começa às 14h do dia 6 de outubro e termina às 14h do dia 9, no horário de Brasília.

Caso não seja apresentado um lance igual ou superior ao valor de avaliação, será aberta uma segunda praça às 14h01 do dia 9 de outubro, com encerramento previsto para as 14h do dia 29.

Nesta etapa, o imóvel poderá ser arrematado a partir de R$ 50,98 milhões, valor correspondente a um desconto de 30% sobre a avaliação.

A propriedade fica no condomínio Fazenda Tamboré Residencial 2 e está construída em um terreno unificado de 5.130,85 metros quadrados. A área total construída é de 2.640,04 metros quadrados, sendo 2.496,94 metros quadrados destinados à residência principal e 143,10 metros quadrados à área da piscina.

Despejo por inadimplemento

O imóvel foi penhorado em uma ação movida por Silvio Torres Soares contra Nasser Fares, que tramita na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros.

De acordo com o processo, a penhora está relacionada a uma ação de despejo por inadimplemento. O edital do leilão informa que o débito discutido no processo era de aproximadamente R$ 2,4 milhões em agosto.

O leilão ocorre em meio à crise financeira enfrentada pela Marabraz. A rede de móveis apresentou um pedido de negociação judicial para renegociar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas. Segundo as informações do processo, a empresa protocolou o pedido com um passivo de aproximadamente R$ 140 milhões.

Como participar do leilão

Os interessados devem se cadastrar no portal Bayit com pelo menos 24 horas de antecedência. No caso de pessoas físicas, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e, quando aplicável, certidão de casamento.

Os lances serão realizados diretamente pela plataforma. Na primeira praça, o valor inicial corresponde à avaliação do imóvel, de R$ 72,83 milhões, e o incremento mínimo entre as ofertas é de R$ 100 mil.

Além do valor da arrematação, o comprador deverá pagar uma comissão de 5% ao leiloeiro.