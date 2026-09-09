Reprodução / Jus Brasil Leilão da Receita tem PS5 por R$ 554 e carros a partir de R$ 2.880

Quem está de olho em eletrônicos, veículos ou outros produtos por preços abaixo do mercado pode encontrar algumas opções no novo leilão eletrônico da Receita Federal. A disputa será realizada na próxima terça-feira (15), com mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo.

Entre os produtos disponíveis estão um PlayStation 5 por R$ 554, iPhones 17 Pro Max a partir de R$ 1.604, MacBook Air por R$ 1.099 e veículos com propostas iniciais que começam em R$ 2.880.

As propostas podem ser enviadas até as 21h de segunda-feira (14). Já a sessão pública para classificação e ordenação das propostas está prevista para começar às 9h de terça. Já os lances começam às 10h.

PlayStation 5 por menos de R$ 600

Os lotes 67 e 68 vem chamam atenção pelos valores. Um PlayStation 5 pode receber propostas iniciais de R$ 577 no lote 67 e R$ 554 no lote 68.

Divulgação Receita Federal PlayStation 5 na caixa pode ser adquirido por menos de R$ 600 nos lotes 67 e 68

Já os eletrônicos também aparecem em outros lotes. Entre os 73 e 77, há um iPhone 17 Pro Max de 256 GB em cada lote, com propostas iniciais de R$ 1.937. Já nos lotes 78 e 79, o mesmo modelo e capacidade parte de R$ 1.604.

Divulgação - Receita Federal SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 512G

O lote 83 reúne um iPhone 17 Pro Max de 512 GB e um Apple Watch Series 11, com valor inicial de R$ 2.245. Para quem procura computador, o lote 85 tem um MacBook Air de 13 polegadas e 256 GB, com proposta a partir de R$ 1.099.

E os carros?

A lista também conta com diversos veículos. Um dos menores valores é o do Nissan Kicks 2017, que aparece no lote 125 com proposta inicial de R$ 2.880.

Outro destaque é o Renault Sandero 2016, no lote 130, a partir de R$ 7.680. Também há um Chevrolet Cobalt 2016 por R$ 12 mil, no lote 100, e um Chevrolet Onix Plus 2024 por R$ 12,9 mil, no lote 102.

Entre as caminhonetes, uma Chevrolet S10 2020 parte de R$ 28,8 mil no lote 101. Outra S10, de 2019, aparece no lote 252, com valor inicial de R$ 31,2 mil.

A lista inclui ainda um Citroën C3 2024 por R$ 13,2 mil no lote 103, um Fiat Cronos 2023 por R$ 13,7 mil no lote 139, um Peugeot 208 2021 por R$ 11,5 mil no lote 144, um Fiat Argo 2018 por R$ 14,4 mil no lote 150 e um Toyota Etios 2017 por R$ 10,3 mil no lote 151.

Outras opções são um Fiat Argo Drive 2019 por R$ 12,2 mil, no lote 233, e um Hyundai HB20 2021 por R$ 14,4 mil, no lote 245.

Scooters elétricas também estão disponíveis

Além dos carros, o leilão tem scooters elétricas. O lote 69 conta com uma Gicin Midi Pro Golden Eagle por R$ 904. Já o lote 70 traz uma Motor Sports Sniper Semi Log por R$ 432.

No lote 72, há uma scooter de marca não identificada, com lance inicial de R$ 720.

Como participar?

Para participar acesse o Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, por meio do e- CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. O interessado deve entrar no portal da Receita Federal, selecionar a opção "Participar de leilão eletrônico" e escolher o edital 0800100/00000010/2026, de São Paulo.

Pessoas físicas maiores de 18 anos, emancipadas e com CPF podem participar dos lotes destinados a esse público. No caso das empresas, é necessário estar com o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) regularizado e também ter uma conta Gov.br prata ou ouro.

Vale ficar atento às regras. Os bens adquiridos por pessoas físicas devem ser destinados ao próprio uso ou consumo e não podem ser revendidos. Para pessoas jurídicas, os produtos podem ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio, mas alguns lotes possuem restrições.

Os lotes 117, 143, 170, 225, 228 a 231, 241, 249 e 267 a 269, por exemplo, são formados por veículos destinados exclusivamente à desmontagem. Eles só podem ser comprados por empresas registradas e regulares nos órgãos executivos de trânsito dos estados ou do Distrito Federal para exercer essa atividade.

Quando os produtos podem ser vistos?

Os interessados também podem examinar presencialmente os produtos até 14 de setembro, em dias de expediente normal e somente com agendamento.

Os endereços, horários e contatos para visitação estão disponíveis no edital de cada lote. A relação completa dos produtos, com fotos, valores iniciais e condições, também pode ser consultada no documento.

É importante lembrar que os valores divulgados são apenas os preços iniciais. Ou seja, o produto pode acabar sendo vendido por um valor maior, dependendo da disputa entre os participantes durante os lances.

Depois da compra, o arrematante terá até 30 dias para retirar o lote. A Receita Federal não se responsabiliza pelo transporte ou pelo envio das mercadorias.

Pagamento e impostos

O pagamento dos lotes arrematados deve ser feito por Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). A Receita Federal alerta que não solicita depósitos ou transferências para contas de terceiros.

Também existe cobrança de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o valor da arrematação. O cálculo e o recolhimento do imposto estadual ficam sob responsabilidade do comprador.

Confira as principais datas

Propostas: até as 21h de 14 de setembro

até as 21h de 14 de setembro Visitação: até 14 de setembro, mediante agendamento

até 14 de setembro, mediante agendamento Classificação e ordenação das propostas: 9h de 15 de setembro

9h de 15 de setembro Lances: 10h de 15 de setembro

10h de 15 de setembro Retirada dos produtos: em até 30 dias após o leilão

Atenção com os golpes

A Receita Federal também alerta os interessados para possíveis golpes envolvendo falsos leilões. A participação oficial é feita somente pelo Sistema de Leilão Eletrônico, por meio do e-CAC, e os pagamentos dos lotes arrematados devem ser realizados por Darf.

O Governo Federal possui um canal destinado ao recebimento de denúncias sobre fraudes e golpes digitais.

O órgão reforça que não solicita depósitos ou transferências para contas de terceiros. Por isso, antes de fazer qualquer pagamento ou fornecer dados, é importante conferir se a negociação está sendo realizada pelos canais oficiais da Receita Federal.



*Estagiária sob supervisão



