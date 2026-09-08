Lívia Coimbra/iG Casas Bahia enfrenta ações de despejo de lojas e galpões





A Casas Bahia fará um novo leilão pela plataforma Kwara, com cerca de 130 eletrodomésticos. Os produtos estão em Jundiaí, no interior de São Paulo, e os lances começam em R$ 291, com encerramento a partir de 16 de setembro, às 12h30.

O menor valor é de R$ 291, para um fogão Atlas Agile Up Glass de quatro bocas com 68% de desconto e que ainda não teve nenhum lance. Na sequência, entre os destaques, estão duas lavadoras Britânia BLR04 que têm lance inicial de R$ 365.

Para quem procura refrigeradores, um modelo Refrigerador Consul CRM45BB aparece por R$ 585,00 e ainda sem nenhum lance. Outros destaques da categoria são um modelo duplex LG GN-B392PLMB com lance de R$ 901, um LG GN-B392PLM2, a partir de R$ 1.001, enquanto o Electrolux IT56S tem lance inicial de R$ 1.073.

Também está disponível um lote com cerca de nove eletrodomésticos, entre liquidificadores, air fryer, panela elétrica, entre outros, a partir de R$ 648.

CONFIRA: Casas Bahia faz 3 leilões com mais de 450 lotes; veja preços

Os valores são para os lances iniciais e podem aumentar durante o evento. Isso acontece porque os participantes podem fazer novas ofertas para tentar ficar com os produtos. Também é possível programar um lance automático, quando o sistema aumenta a oferta do participante sempre que outra pessoa fizer um lance maior, até chegar ao limite máximo definido pelo comprador.

A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores. Casas Bahia em nota divulgada pela assessoria





Antes de participar, é importante checar as condições de cada produto e calcular os possíveis custos adicionais. Além do valor do lance, podem existir taxas, custos de transporte e impostos.

Segundo o edital, alguns itens podem ser vendidos sem garantia de funcionamento. O comprador também é responsável pela retirada e pelo transporte dos produtos.





Casas Bahia está em recuperação judicial

O leilão acontece em um momento em que a Casas Bahia enfrenta uma crise financeira. A empresa já havia renegociado cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas em uma recuperação extrajudicial, em 2024, mas continuou registrando prejuízos e diminuiu sua operação.

Segundo o grupo, a situação piorou pelos juros elevados, crédito mais caro e dificuldade para conseguir novos recursos.

Antes de pedir recuperação judicial, a companhia fechou 298 lojas e reduziu o número de funcionários. No segundo trimestre, registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões. Desse total, R$ 9,1 bilhões foram provocados por efeitos contábeis que, segundo a empresa, não tiveram impacto no caixa.

Agora, a Casas Bahia recorre à justiça para reorganizar R$ 17,3 bilhões em dívidas e negociar novas condições para pagar os credores. A empresa pretende manter as operações enquanto o processo corre na justiça.