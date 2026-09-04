Arquivo pessoal Rei do Ovo, Ricardo Castellar Faria

Você conhece o empresário do agro mais rico do Brasil? Ricardo Castellar Faria, mais conhecido como "Rei do Ovo", começou a buscar formas de ganhar dinheiro ainda criança. Durante o verão, vendia picolés nas praias de Santa Catarina para conseguir uma renda extra. Anos depois, aos 51 anos, se tornou bilionário e dono da Granja Faria.

Além de liderar a lista de empresários do agronegócio, Faria ocupa a décima posição no ranking geral dos bilionários brasileiros em 2026.

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Quem é Ricardo Faria?

Ricardo nasceu no Rio de Janeir o, mas se mudou ainda criança para Santa Catarina por causa do pai, que era médico e foi transferido para a região.

Na adolescência, aos 15 anos, fez um intercâmbio na Califórnia, no Estados Unidos. Durante esse período, desenvolveu interesse pelas propriedades rurais americanas. A formação ajudou a construir a trajetória que levaria o empresário ao agronegócio.

Diuvlgação Empresário do agro mais rico do Brasil começou a vida vendendo picolés durante o verão em praia de SC





Quando jovem, Faria se formou em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 2006, fundou a Granja Faria, em Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina.

Atualmente, a empresa é uma das principais produtoras de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia do Brasil.

Do picolé ao agronegócio

Reprodução / Arquivo pessoal Empresário do agro mais rico do Brasil começou a vida vendendo picolés durante o verão em praia de SC para gerar renda extra

Antes de se tornar uma referência na avicultura, Faria aproveitava as férias escolares para trabalhar. A venda de picolés no litoral catarinense foi uma das primeiras formas encontradas por ele para conseguir renda extra.

Ainda criança, também utilizava as frutas do quintal de casa para ganhar dinheiro. Enchia sacolas com laranjas e seguia para o centro da cidade, onde vendia os produtos.

Essas primeiras experiências mostram que o empresário teve contato com o comércio muito antes de criar seu próprio negócio.

Números da empresa

Hoje, a Granja Faria conta com 34 unidades produtoras e cerca de 2,7 mil funcionários. A capacidade de produção chega a 16 milhões de ovos por dia.

Divulgação Aumento da exportação do ovo

O grupo também atua na produção de ovos férteis e pintos de um dia, além de ter investimentos em outros segmentos do agronegócio.

Por meio da RCF Capital, holding de investimentos de Faria, o empresário diversificou seus negócios para áreas como a produção de grãos.

A estratégia ampliou sua presença em diferentes etapas do agronegócio, sem ficar concentrada apenas na produção de ovos.

Fortuna de R$ 35,1 bilhões

Em 2026, Ricardo Faria aparece como o empresário mais rico do agronegócio brasileiro no ranking da Forbes, com patrimônio estimado em R$ 35,1 bilhões.

A fortuna chama atenção principalmente pela trajetória do empresário, que começou a ganhar dinheiro ainda criança com atividades considerada por muitos simples e, anos depois, construiu um dos grandes negócios da avicultura brasileira.

Arquivo pessoal Ricardo Castellar Faria com funcionários

Presença no interior paulista

A trajetória de Faria também pode servir de exemplo para empresários e comerciantes de cidades do interior, como Araçatuba, Birigui e Penápolis, regiões que possuem forte ligação com o agronegócio.

A produção de ovos e grãos movimenta diferentes setores, como transporte, logística, insumos e prestação de serviços. Por isso, o crescimento de grandes empresas do ramo também pode gerar impactos em outras atividades ligadas à cadeia produtiva.

Apesar de não haver informações sobre novos planos de expansão da Granja Faria para São Paulo, o crescimento do grupo mostra a força que o agronegócio continua tendo na economia.

Aos 51 anos, o empresário acumula uma fortuna bilionária e comanda uma empresa que emprega milhares de pessoas.

*Estagiária sob supervisão