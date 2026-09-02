Oferta pode parecer tentadora, mas requer olhar atento
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Oferta pode parecer tentadora, mas requer olhar atento

Leilão com mais de 185 lotes residenciais e comerciais será realizado na próxima terça-feira, 8 de setembro, reunindo oportunidades em diferentes regiões do País.Será realizada pela Zuk, em parceria com o Santander , e terá imóveis distribuídos por cerca de 20 estados brasileiros, com ofertas que chegam a 89% de desconto.

O catálogo trás propriedades de diferentes perfis e faixas de preço. Os interessados poderão consultar as opções e fazer seus lances pela plataforma da Zuk.

Os imóveis estão espalhados por 20 estados brasileiros, confira:

  • Acre
  • Alagoas
  • Amazonas
  • Bahia
  • Ceará
  • Espírito Santo
  • Goiás
  • Maranhão
  • Minas Gerais
  • Mato Grosso do Sul
  • Mato Grosso
  • Pará
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Paraná
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Norte
  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarina
  • São Paulo

Entre as opções, estão casas e imóveis comerciais com valores que variam de R$ 20,9 mil a R$ 1,34 milhão.

O menor preço é de uma casa localizada na Vila Rosário, em Duque de Caxias (RJ). O imóvel tem 48 metros quadrados e lance inicial de R$ 20,9 mil. A propriedade também é a que possui o maior desconto, de 89%.

casa localizada na Vila Rosário, em Duque de Caxias (RJ)
Reprodução
casa localizada na Vila Rosário, em Duque de Caxias (RJ)

Já para quem quer um imóvel maior, tem a opção de uma casa no bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso (MT). Com 325 metros quadrados, a propriedade tem valor de R$ 1,34 milhão, sendo o maior preço entre os lotes do evento.

Como participar?

Quem quiser participar deve realizar o cadastro no site da Zuk  e escolher o imóvel desejado. Antes, é importante consultar o edital de cada lote, já que as condições variam.

As informações sobre os imóveis podem ser consultados diretamente no site.

O pagamento pode ser realizado de maneira à vista ou financiamento em até 420 parcelas, conforme as condições estabelecidas para cada propriedade.

Com cerca de 40 anos de atuação, a Zuk é uma empresa consolidada no setor de leilões judiciais e extrajudiciais. Os imóveis são um dos principais segmentos de atuação da companhia, que reúne oportunidades para quem busca preços mais acessíveis no mercado.

*Estagiária sob supervisão

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2026-09-02/leilao-reune-mais-de-185-imoveis-com-descontos-de-ate-89---veja.html
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