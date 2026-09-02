Leilão com mais de 185 lotes residenciais e comerciais será realizado na próxima terça-feira, 8 de setembro, reunindo oportunidades em diferentes regiões do País.Será realizada pela Zuk, em parceria com o Santander , e terá imóveis distribuídos por cerca de 20 estados brasileiros, com ofertas que chegam a 89% de desconto.
O catálogo trás propriedades de diferentes perfis e faixas de preço. Os interessados poderão consultar as opções e fazer seus lances pela plataforma da Zuk.
Os imóveis estão espalhados por 20 estados brasileiros, confira:
- Acre
- Alagoas
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Minas Gerais
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Pará
- Pernambuco
- Piauí
- Paraná
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- São Paulo
Entre as opções, estão casas e imóveis comerciais com valores que variam de R$ 20,9 mil a R$ 1,34 milhão.
O menor preço é de uma casa localizada na Vila Rosário, em Duque de Caxias (RJ). O imóvel tem 48 metros quadrados e lance inicial de R$ 20,9 mil. A propriedade também é a que possui o maior desconto, de 89%.
Já para quem quer um imóvel maior, tem a opção de uma casa no bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso (MT). Com 325 metros quadrados, a propriedade tem valor de R$ 1,34 milhão, sendo o maior preço entre os lotes do evento.
Como participar?
Quem quiser participar deve realizar o cadastro no site da Zuk e escolher o imóvel desejado. Antes, é importante consultar o edital de cada lote, já que as condições variam.
As informações sobre os imóveis podem ser consultados diretamente no site.
O pagamento pode ser realizado de maneira à vista ou financiamento em até 420 parcelas, conforme as condições estabelecidas para cada propriedade.
Com cerca de 40 anos de atuação, a Zuk é uma empresa consolidada no setor de leilões judiciais e extrajudiciais. Os imóveis são um dos principais segmentos de atuação da companhia, que reúne oportunidades para quem busca preços mais acessíveis no mercado.
*Estagiária sob supervisão