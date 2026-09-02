Imagem gerada por IA Oferta pode parecer tentadora, mas requer olhar atento

Leilão com mais de 185 lotes residenciais e comerciais será realizado na próxima terça-feira, 8 de setembro, reunindo oportunidades em diferentes regiões do País.Será realizada pela Zuk, em parceria com o Santander , e terá imóveis distribuídos por cerca de 20 estados brasileiros, com ofertas que chegam a 89% de desconto.

O catálogo trás propriedades de diferentes perfis e faixas de preço. Os interessados poderão consultar as opções e fazer seus lances pela plataforma da Zuk.

Os imóveis estão espalhados por 20 estados brasileiros, confira:

Acre

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Pará

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Entre as opções, estão casas e imóveis comerciais com valores que variam de R$ 20,9 mil a R$ 1,34 milhão.

O menor preço é de uma casa localizada na Vila Rosário, em Duque de Caxias (RJ). O imóvel tem 48 metros quadrados e lance inicial de R$ 20,9 mil. A propriedade também é a que possui o maior desconto, de 89%.

Reprodução casa localizada na Vila Rosário, em Duque de Caxias (RJ)

Já para quem quer um imóvel maior, tem a opção de uma casa no bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso (MT). Com 325 metros quadrados, a propriedade tem valor de R$ 1,34 milhão, sendo o maior preço entre os lotes do evento.

Como participar?

Quem quiser participar deve realizar o cadastro no site da Zuk e escolher o imóvel desejado. Antes, é importante consultar o edital de cada lote, já que as condições variam.

As informações sobre os imóveis podem ser consultados diretamente no site.

O pagamento pode ser realizado de maneira à vista ou financiamento em até 420 parcelas, conforme as condições estabelecidas para cada propriedade.

Com cerca de 40 anos de atuação, a Zuk é uma empresa consolidada no setor de leilões judiciais e extrajudiciais. Os imóveis são um dos principais segmentos de atuação da companhia, que reúne oportunidades para quem busca preços mais acessíveis no mercado.

*Estagiária sob supervisão