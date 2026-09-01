Imagem editada com IA Cartões Gold e Platinum começam a ser cancelados a partir desta terça-feira

O Santander comunicou oficialmente nesta terça-feira (1º) o fim da parceria com a American Express para emissão de cartões no Brasil. O processo de encerramento dos cartões de crédito ativos já começou, como a coluna havia antecipado há alguns dias, e o banco agora detalhou o que acontecerá com os clientes que possuem Amex.

Os cartões Gold e Platinum serão bloqueados em até 30 dias após o comunicado enviado nesta terça. Para os clientes Centurion, o cancelamento começa em outubro. A partir do mês que vem o banco começa a emitir o novo Visa Infinite Private para o segmento de altíssima renda.

Segundo o Santander, os clientes afetados receberão uma oferta de outro cartão de acordo com seu perfil e elegibilidade. Com a mudança no portfólio, o banco trabalhará somente com as bandeiras Visa e Mastercard.

A instituição preparou condições especiais para a migração, que podem incluir bonificação de pontos, anuidade diferenciada e outros benefícios. Os detalhes da proposta serão enviados individualmente pelos canais oficiais do banco.

Cliente não poderá manter o Amex

A mudança é definitiva para quem possui um cartão American Express emitido pelo Santander. Mesmo clientes de alta renda ou do segmento Private não poderão continuar com o produto. A alternativa será aceitar a oferta apresentada pelo banco e migrar para outro cartão Santander. Com isso, para quem quiser a bandeira, a única opção hoje é o Bradesco.

As condições de anuidade que o cliente eventualmente tenha conquistado no Amex também ficam para trás. O Santander informa que campanhas vitalícias de isenção não serão transferidas para o novo cartão. Cada oferta de migração terá sua própria estrutura de benefícios e cobrança.

Pontos do Amex serão preservados

A parte mais importante para quem acumulou pontos é que o saldo do Membership Rewards não será perdido. Os pontos já acumulados e creditados no Esfera continuarão disponíveis para consulta e utilização conforme as regras do programa.

Também haverá tratamento para compras parceladas. Nos cartões Gold e Platinum, os pontos referentes às parcelas futuras continuarão sendo creditados normalmente no Esfera.

Para clientes Centurion, a regra é diferente. O Santander informa que toda a pontuação relacionada às compras parceladas será antecipada de acordo com os gastos realizados, sem exigência de gasto mínimo do produto.

Fim do Amex também reduz as opções de transferência

O encerramento afeta uma das características mais relevantes do Membership Rewards. Depois da descontinuação dos cartões, não será mais possível transferir pontos para Delta SkyMiles, Hilton Honors, Singapore e Marriott Bonvoy.

Os demais parceiros disponíveis no Esfera continuarão acessíveis de acordo com as regras do programa.

Benefícios exclusivos também acabam

A partir de 30 de setembro, serão encerrados os benefícios exclusivos da bandeira American Express, incluindo seguro-viagem, benefícios gastronômicos e acesso às salas VIP.

O Santander afirma que os clientes terão acesso a outros benefícios e salas VIP conforme as condições do novo cartão oferecido na migração.

Há uma preservação importante para quem já contratou uma viagem: seguros vinculados a bilhetes emitidos antes do bloqueio continuarão válidos até o término previsto nas condições da cobertura.

Compras parceladas e serviços continuam funcionando

O cancelamento do cartão não interromperá compras parceladas já realizadas. Elas continuarão sendo cobradas normalmente até a quitação, pelo formato atual de boleto ou fatura. O aplicativo Santander Amex também continuará funcionando para consulta de faturas, parcelas e outros serviços.

A Tag Santander Sem Parar também poderá continuar sendo utilizada, desde que o cliente tenha um cartão Santander elegível. Depois de aceitar a nova oferta, será necessário atualizar no aplicativo Sem Parar o cartão utilizado para cobrança ou recarga automática.

O encerramento tampouco altera conta corrente, investimentos ou outros produtos mantidos pelo cliente no Santander. Segundo o banco, a mudança afeta exclusivamente os cartões American Express.