Reprodução Fábrica da Coca Cola em Ventura será fechada em julho

A Coca-Cola está passando por uma grande reorganização em suas operações mundiais. Fábricas estão sendo fechadas, centenas de trabalhadores deixaram os cargos e produtos que estavam no mercado há décadas também saíram de linha.

Mas o que está por trás dessas mudanças?

Nos Estados Unidos, duas fábricas ligadas à The Coca-Cola Company entraram em processo de encerramento. Uma, localizada na Califórnia, encerrou a produção em junho do ano passado e causou o desligamento de aproximadamente 135 funcionários.

Já a outra fica localizada em Northampton, no estado de Massachusetts, e tem fechamento previsto para 15 de dezembro deste ano. 175 trabalhadores serão afetados. Juntas, as duas unidades representam 310 postos de trabalho atingidos.

As fábricas produziam bebidas não gaseificadas de marcas conhecidas, como Minute Maid, Powerade, Vitaminwater e Gold Peak Tea.

O que vai acontecer com as bebidas?

Parte da produção foi transferida para outras unidades ou para empresas parceiras. Na Califórnia, por exemplo, a Coca-Cola direcionou parte da fabricação para um parceiro terceirizado.

Outra grande mudança acontece na África do Sul

A Coca-Cola Beverages South Africa iniciou, em setembro de 2025, uma reestruturação que poderia atingir mais de 680 trabalhadores e também envolvia o fechamento de unidades.

Em outubro do mesmo ano, o sindicato informou que 609 funcionários já haviam aderido desligamento, enquanto os demais continuavam com negociações.

Uma das unidades envolvidas foi a fábrica de Bloemfontein, o fechamento foi confirmado em uma decisão da Justiça trabalhista publicada em março de 2026.

A fábrica de East London também entrou no plano de reorganização, mas seu encerramento exige mais cautela, já que passou por negociações e algumas mudanças no cronograma.

Somando os números dos Estados Unidos e da África do Sul, mais de 900 trabalhadores foram alcançados pelas diferentes reestruturações.

Minute Maid também teve mudança

A reorganização não ficou restrita às fábricas. Em 2026, a Coca-Cola encerrou a linha de produtos congelados da Minute Maid nos Estados Unidos e no Canadá.

A categoria, que existia por décadas, tinha concentrados usados para preparar sucos e limonadas.

A mudança, não significa o fim da marca.Ela continua sendo comercializada, mas sem a linha congelada nesses dois mercados.

Por que isso está acontecendo?

A companhia vem trazendo estratégia de concentração da produção. Em vez de continuar com determinadas fábricas próprias, parte da fabricação pode ser transferida para outras unidades ou parceiros.

A decisão também acompanha mudanças em hábitos por parte dos consumidores, com uma maior procura por bebidas com menos açúcar, produtos funcionais e categorias consideradas premium.

Apesar dos fechamentos, a Coca-Cola não está entrando em falência ou recuperação judicial . A empresa continua entre as maiores fabricantes de bebidas do mundo.

Reprodução: abir.org.br Fábrica Coca-Cola Jundiaí

E no Brasil?

O Sistema Coca-Cola anunciou cerca de R$ 30 bilhões em investimentos no Brasil até 2030. Os recursos devem ser destinados à modernização e expansão de fábricas, aumento da capacidade logística e novas estruturas.

Em Jundiaí, no interior de São Paulo, onde está localizada a maior fábrica da companhia, que produz refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas e tem capacidade para fabricar até 2 bilhões de litros por ano.

Até o momento, não tem informações ou anúncio de situação semelhante de fechamentos de fábricas no País relacionada às decisões internacionais.

Também não existe previsão de retirada de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade ou outras grandes marcas do mercado brasileiro por causa dessas mudanças.

Enquanto a empresa reduz algumas operações fora, o Brasil segue crescendo e recebendo investimentos e aparece como um dos mercados estratégicos para a expansão da companhia.

*Estagiária sob supervisão