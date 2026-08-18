Thinkstock/Getty Images INSS faz pente-fino em benefícios: confira motivos

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ampliou, neste ano de 2026, a revisão dos benefícios pagos aos segurados com o procedimento, conhecido como “pente-fino".

Mas receber uma convocação do instituto não quer dizer que o benefício será cortado de forma imediata.

A avaliação também permite que o segurado apresente informações e documentos para mostrar que continua dentro das condições necessárias para receber o pagamento.

O que é o pente-fino?

O “pente-fino” é uma revisão feita pelo INSS para verificar se as pessoas que recebem auxílios e aposentadorias continuam dentro das exigências da Previdência Social. Para isso, o instituto pode analisar documentos e a situação do segurado.

Por que o INSS faz isso?

A revisão é feita para conferir se as informações do segurado continuam corretas e se ele ainda atende às regras para receber o benefício.

Isso pode acontecer em situações como:

Dados desatualizados; Mudanças na situação do segurado; Necessidade de uma nova avaliação.

Quem pode ser chamado?

Geralmente, pessoas que recebem benefícios por incapacidade, como o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente.

Mas, outros benefícios também podem passar por processos de revisão, de acordo com as regras de cada modalidade.

Por isso, é importante manter os dados, documentos e informações do benefício atualizados e ficar de olho nos canais oficiais do INSS.

Vai cortar?

Não significa que o benefício será cortado. O pente-fino é apenas uma fiscalização e, nos benefícios relacionados à incapacidade para o trabalho, por exemplo, a perícia médica pode verificar se o segurado ainda possui alguma condição que dificulte ou impeça seu retorno para as atividades profissionais.

Durante a avaliação, podem ser considerados:

Como a condição apresentada interfere na capacidade de trabalhar;

Se existe possibilidade de recuperação;

Se o segurado pode ser encaminhado para um processo de reabilitação profissional.

Por isso, quem receber alguma convocação do instituto deve ficar atento ao prazo e aos procedimentos indicados pelo instituto, além de reunir todos os documentos que comprovem a situação.

Quem pode ser dispensado?

Existem algumas situações em que o segurado fica protegido das perícias periódicas para revisão. A legislação prevê essas regras principalmente para pessoas que atingiram certa idade ou que estão há muitos anos recebendo benefícios por incapacidade.

Não precisam passar pelas perícias periódicas de revisão:

Pessoas que já tenham 60 anos ou mais;

Segurados com 55 anos ou mais que tenham recebido benefícios por incapacidade durante pelo menos 15 anos, considerando o tempo de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente.

Essa dispensa é válida para as perícias periódicas de revisão, mas não impede que uma nova avaliação seja feita em outras situações.

Isso pode acontecer em alguns casos, como quando existe suspeita de fraude, quando o segurado solicita o adicional de 25% por precisar de assistência permanente ou quando o próprio beneficiário pede uma nova avaliação.

Além disso, o STF já estabeleceu que o INSS pode fazer uma revisão administrativa de benefícios concedidos pela Justiça, desde que o procedimento siga as regras do devido processo legal.

Quem tem direito aos benefícios do INSS?

Os pagamentos do INSS são destinados aos segurados que possuem vínculo com a Previdência Social e cumprem as condições exigidas para cada benefício.

Entre os pagamentos oferecidos pelo instituto estão:

Aposentadorias;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Salário-maternidade.

As exigências mudam de acordo com o benefício. Em alguns casos, é necessário cumprir um determinado período de contribuição ou carência. Em outros, é preciso comprovar uma condição específica para ter acesso ao pagamento.

Quem tem direito ao BPC/LOAS?

O BPC (Benefício de Prestação Continuada) possui regras diferentes das aposentadorias e outros benefícios previdenciários.

O programa paga um salário mínimo por mês para idosos com 65 anos ou mais e para pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios de baixa renda.

Apesar de ser administrado pelo INSS, o BPC é um benefício assistencial previsto na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social). Por isso, não é preciso ter contribuído para a Previdência Social para solicitar o pagamento.

Outro ponto importante é que o BPC não conta com 13º salário e também não deixa pensão por morte aos dependentes.

Para ter acesso ao benefício, é preciso:

Ter 65 anos ou mais ou apresentar deficiência comprovada por avaliação biopsicossocial;

Manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, normalmente a cada dois anos, com o CPF de todos os integrantes da família;

Ter registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN), no Título de Eleitor ou na base da Polícia Federal.

Como proteger os benefícios do INSS?

Deixar de atender a uma solicitação do INSS pode ocasionar a suspensão do pagamento. Por isso, o ideal é separar os documentos antes da perícia e manter tudo atualizado.

Confira o que pode ser necessário:

Documento oficial com foto e CPF;

Laudos médicos recentes;

Exames realizados;

Relatórios de internação, quando houver;

Prescrições médicas;

Documentos que mostrem a evolução do quadro e as limitações enfrentadas atualmente.

Ter essas informações organizadas previamente facilita a comprovação da situação durante a avaliação e ajuda o segurado a demonstrar que ainda atende às condições necessárias para continuar recebendo o benefício.

Por isso, não deixe de acompanhar o Meu INSS. Sempre que possível, verifique se há alguma convocação ou pendência. Também mantenha os dados atualizados e fique atento aos comunicados oficiais para não perder nenhum prazo.

*Estagiária sob supervisão