Divulgação/ INSS Cartão INSS

Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de julho começam nesta segunda-feira (27). Nesta primeira etapa, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo, atualmente R$ 1.621. Já quem recebe acima terá os depósitos iniciados em 3 de agosto.

Entre os pagamentos estão: aposentadorias, pensões por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Os depósitos serão realizados até dia 7 de agosto e seguem um calendário escalonado, definido pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.

Se você recebe algum benefício do INSS, vale a pena conferir a data correspondente ao final do seu cartão para saber exatamente quando cai o pagamento.

Calendário de quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 27 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 3 de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Calendário de quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 3 de agosto

Finais 2 e 7: 4 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto

Como consultar o benefício?

Os segurados podem consultar as informações sem precisar sair de casa. A principal ferramenta é o Meu INSS, disponível pelo site e também por aplicativo para celulares.

inss meu inss

Para verificar o pagamento, basta acessar o Meu INSS com a conta Gov.br e selecionar a opção "Extrato de Pagamento". Na plataforma, também é possível conferir o valor do benefício, acompanhar as próximas datas de depósito, atualizar dados cadastrais e acessar diversos serviços previdenciários.

Outra opção é a Central de Atendimento 135, que funciona de segunda-feira a sábado e permite esclarecer dúvidas sobre benefícios, agendamentos e o calendário de pagamentos.

Os canais disponíveis para consulta são:

Aplicativo Meu INSS;

Portal Meu INSS;

Central de Atendimento 135;

Agências do INSS, mediante agendamento.

Como funciona o calendário?

Todos os anos, o INSS divulga um calendário de pagamentos para facilitar o acompanhamento dos depósitos pelos segurados. As datas são definidas de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão.

Com o calendário já disponível, aposentados, pensionistas e demais beneficiários podem se organizar financeiramente e acompanhar quando o pagamento será realizado ao longo do ano.

Atenção aos golpes

Com o início dos pagamentos, também é importante redobrar a atenção com possíveis golpes. O INSS não envia links por mensagens para atualização de dados cadastrais nem solicita informações bancárias por telefone ou aplicativos de conversa.

Por isso, fique atento a mensagens, ligações ou links que prometem antecipar benefícios ou pedem a confirmação de dados pessoais. Em caso de dúvida, utilize apenas os canais oficiais do INSS.

*Estagiária sob supervisão



