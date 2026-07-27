Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de julho começam nesta segunda-feira (27). Nesta primeira etapa, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo, atualmente R$ 1.621. Já quem recebe acima terá os depósitos iniciados em 3 de agosto.
Entre os pagamentos estão: aposentadorias, pensões por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.
Os depósitos serão realizados até dia 7 de agosto e seguem um calendário escalonado, definido pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.
Se você recebe algum benefício do INSS, vale a pena conferir a data correspondente ao final do seu cartão para saber exatamente quando cai o pagamento.
Calendário de quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 27 de julho
- Final 2: 28 de julho
- Final 3: 29 de julho
- Final 4: 30 de julho
- Final 5: 31 de julho
- Final 6: 3 de agosto
- Final 7: 4 de agosto
- Final 8: 5 de agosto
- Final 9: 6 de agosto
- Final 0: 7 de agosto
Calendário de quem recebe acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 3 de agosto
- Finais 2 e 7: 4 de agosto
- Finais 3 e 8: 5 de agosto
- Finais 4 e 9: 6 de agosto
- Finais 5 e 0: 7 de agosto
Como consultar o benefício?
Os segurados podem consultar as informações sem precisar sair de casa. A principal ferramenta é o Meu INSS, disponível pelo site e também por aplicativo para celulares.
Para verificar o pagamento, basta acessar o Meu INSS com a conta Gov.br e selecionar a opção "Extrato de Pagamento". Na plataforma, também é possível conferir o valor do benefício, acompanhar as próximas datas de depósito, atualizar dados cadastrais e acessar diversos serviços previdenciários.
Outra opção é a Central de Atendimento 135, que funciona de segunda-feira a sábado e permite esclarecer dúvidas sobre benefícios, agendamentos e o calendário de pagamentos.
Os canais disponíveis para consulta são:
- Aplicativo Meu INSS;
- Portal Meu INSS;
- Central de Atendimento 135;
- Agências do INSS, mediante agendamento.
Como funciona o calendário?
Todos os anos, o INSS divulga um calendário de pagamentos para facilitar o acompanhamento dos depósitos pelos segurados. As datas são definidas de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão.
Com o calendário já disponível, aposentados, pensionistas e demais beneficiários podem se organizar financeiramente e acompanhar quando o pagamento será realizado ao longo do ano.
Atenção aos golpes
Com o início dos pagamentos, também é importante redobrar a atenção com possíveis golpes. O INSS não envia links por mensagens para atualização de dados cadastrais nem solicita informações bancárias por telefone ou aplicativos de conversa.
Por isso, fique atento a mensagens, ligações ou links que prometem antecipar benefícios ou pedem a confirmação de dados pessoais. Em caso de dúvida, utilize apenas os canais oficiais do INSS.
*Estagiária sob supervisão