Reprodução/X Presidente do Brasil publicou um artigo contra as tarifas do presidente dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou neste domingo (26) um artigo no jornal Washington Post, dos Estados Unidos, criticando as tarifas impostas pelo país governado por Donald Trump ao Brasil. No texto, o petista afirma que a intenção das medidas sempre foi política e as chamou de injustas.

Na última semana, novas tarifas - variando entre 12,5% e 37,5% - entraram em vigor contra o Brasil sob a alegação de, entre outras coisas, não combate à corrupção e a permissão para que agricultores brasileiros desmatem de maneira ilegal, obtendo vantagem sobre os produtores dos Estados Unidos.

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Lula levantou temas que permeiam as discussões entre a esquerda e a direita no Brasil. Entre eles, a liberdade de expressão, constantemente alardeada pelos apoiadores de Jair Bolsonaro como sendo uma bandeira da direita, alegando que parte do Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, não respeita esse princípio. O presidente também cita o Pix como um modelo de referência para pagamentos digitais, e que constantemente é apontado como uma possível prática de comércio ilegal.

Trump x Roosevelt e Bush

Logo no início do artigo, o presidente brasileiro afirma ter sido pego de surpresa por Trump, no ano passado. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro não estava preso, mas era investigado pelos atos de 8 de janeiro, que culminaram com a sua condenação, em novembro de 2025.

''Há um ano, fui surpreendido pela publicação, em uma plataforma digital, de carta do Presidente Donald Trump que impunha tarifa de 50% a produtos brasileiros. A menção, logo no primeiro parágrafo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado no ano passado e hoje preso por tentativa de golpe de Estado no Brasil — deixava explícita a motivação política da medida''.





A surpresa a que o presidente brasileiro se refere deveu-se ao anúncio de uma tarifa adicional de 40% sobre produtores brasileiros, aplicada a partir de agosto do ano passado. O percentual somava-se aos 10% em vigor na época, alcançando 50%. A lista confeccionada pelos Estados Unidos continha quase 700 exceções.

O artigo de Lula no Washington Post ressalta em alguns momentos a necessidade de os dois países terem uma boa convivência. E para argumentar isso, o brasileiro refere-se a outros presidentes norte-americanos, como Roosevelt e Bush.

'O Presidente Franklin D. Roosevelt implementou uma política de Boa Vizinhança que tinha como objetivo substituir o uso da força pela diplomacia em sua política externa para a região. Essa postura contribuiu de forma decisiva com os primórdios da industrialização no Brasil. O presidente George W. Bush, ao enfrentar a crise financeira de 2008, incluiu 3 países latino-americanos na primeira reunião de líderes do G20''.

Lula: tarifas prejudicam o povo dos Estados Unidos

O artigo no principal jornal dos Estados Unidos é um recado direto a Trump, mas Lula teve a oportunidade de fazer o mesmo pessoalmente, em 2025, quando eles se encontraram na Assembleia da ONU, em setembro, quando houve uma ''química'' entre eles, segundo o norte-americano.

No mês seguinte, se falaram por telefone e se encontraram na Malásia, onde trataram do tarifaço recentemente imposto. Em paralelo, outras autoridades dos dois governos tinham se falado também dentro das tentativas de negociações.





A pressão sobre os preços dos produtos para os consumidores dos Estados Unidos no final de 2025 fez Trump revogar parte das taxas. Essa insatisfação da população foi apontada no artigo de Lula.

"Diversos segmentos industriais dos Estados Unidos dependem de insumos brasileiros. Alimentos, calçados, têxteis, móveis, autopeças e vários outros produtos chegarão mais caros ao consumidor norte-americano''.

Mas o presidente brasileiro quis mesmo mostrar os prejuízos para o Brasil, ao alegar que ''as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram para o menor patamar desde 1997''. E afirmou que a América do Sul e o Caribe precisam de parceiros ''confiáveis e previsíveis''



