Unsplash/Reprodução Leilão tem mais de 200 imóveis com até 79% de desconto

Quem procura oportunidades para comprar um imóvel abaixo do valor de mercado terá uma nova chance na próxima semana. A Zuk, em parceria com o Santander, realizará no dia 28 de julho, às 10h, um leilão online com 205 imóveis residenciais e comerciais espalhados por 21 estados brasileiros. Os descontos podem chegar a 79% sobre o valor de avaliação, conforme o lote, e os compradores poderão optar pelo pagamento à vista ou por financiamento em até 420 parcelas.

O leilão será realizado exclusivamente pela internet, permitindo que interessados de qualquer região do país participem da disputa pelos imóveis. Segundo os organizadores, o catálogo reúne opções para diferentes perfis de compradores, desde quem busca a casa própria até investidores interessados em ampliar o patrimônio ou adquirir imóveis para locação.

Os imóveis estão distribuídos pelos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Imóveis variam de R$ 25 mil a R$ 2,8 milhões

Entre as ofertas disponíveis, o imóvel de menor lance inicial é uma casa de 45 metros quadrados em Paraíso do Tocantins (TO), anunciada por R$ 25,7 mil.

Já o imóvel com maior valor inicial é um apartamento de 421 metros quadrados em Cidelândia (MA), que poderá receber lances a partir de R$ 2,86 milhões.

O maior desconto previsto no leilão é de 79% e está em uma casa de 134 metros quadrados, localizada no bairro Rocio, em Iguape (SP). O imóvel tem lance inicial de R$ 50,3 mil, valor bem inferior ao de avaliação informado no edital.

Além de casas e apartamentos, o catálogo inclui terrenos e imóveis comerciais, ampliando as possibilidades para diferentes tipos de compradores.

Como participar

Para participar do leilão, é necessário realizar um cadastro antecipado na plataforma da Zuk. Após a habilitação, os interessados poderão consultar os editais, verificar as características de cada imóvel, conferir as condições de pagamento e registrar lances de forma totalmente online.

Os organizadores orientam que os participantes leiam atentamente o edital de cada lote antes de fazer uma oferta. O documento reúne informações importantes, como situação de ocupação do imóvel, responsabilidades do comprador, regras de pagamento, documentação exigida e demais condições da venda.

O que considerar antes de dar um lance

Especialistas recomendam que o comprador avalie não apenas o valor do desconto, mas também os custos envolvidos na aquisição. Em leilões imobiliários, podem existir despesas com regularização da documentação, tributos, taxas cartoriais e, em alguns casos, custos relacionados à desocupação do imóvel, quando ele ainda estiver ocupado.





Também é importante verificar se o lote permite financiamento, quais são as condições de pagamento e se o imóvel atende às necessidades do comprador antes da disputa. Essas informações estão detalhadas nos editais disponibilizados pelos organizadores do leilão.