Divulgação Mega - Sena

Quem sonha em se tornar o próximo milionário já pode fazer as apostas. A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (23) o sorteio do concurso 3.035 da Mega-Sena que pode pagar R$ 62 milhões. O prêmio acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas no concurso anterior.

O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

No último concurso, realizado na terça-feira (21), as dezenas sorteadas foram:

37 - 28 - 08 - 39 - 30 - 60

Premiação do último concurso:

Quina (5 acertos): 22 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 79.843,32 cada. Quadra (4 acertos): 2.287 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.266,03 cada.

Como apostar na Mega-Sena?

Divulgação Veja como apostar na Mega da Virada sem sair de casa

As apostas podem ser feitas até as 20h de hoje (23), em qualquer lotérica credenciada, pelo portal ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples custa R$ 6 e permite ao jogador escolher seis dezenas entre os 60 números disponíveis no volante.

Além do prêmio principal para quem acertar as seis dezenas, também há premiação para:

Cinco acertos (quina);

Quatro acertos (quadra).



Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar até 20 dezenas na mesma aposta. Nesse caso, o valor do jogo aumenta conforme a quantidade de números escolhidos.

Quais são as chances de ganhar?

Confira como as chances aumentam conforme a quantidade de dezenas marcadas:

6 dezenas, aposta de R$ 6: 1 chance em 50.860; 7 dezenas, aposta de R$ 42: 1 chance em 7.151.980; 8 dezenas, aposta de R$ 168: 1 chance em 1.787.995; 9 dezenas, aposta de R$ 504: 1 chance em 595.998; 10 dezenas, aposta de R$ 1.260: 1 chance em 238.399; 15 dezenas, aposta de R$ 30.030: 1 chance em 10.003; 20 dezenas, aposta de R$ 232.560: 1 chance em 1.292

Bolão é uma alternativa para apostar em grupo

Quem prefere dividir os custos pode participar do Bolão das Loterias Caixa.

Na Mega-Sena, o bolão tem valor mínimo de R$ 18 com cotas a partir de R$ 7 e pode reunir entre duas e 100 cotas Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

Maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mesmo com os R$ 62 milhões em jogo nesta quinta-feira, o prêmio ainda está distante dos maiores já pagos pela Mega-Sena. O maior deles foi sorteado em 2022 quando uma aposta faturou mais de R$ 317,8 milhões

Confira o ranking:

Divulgação Caixa Sorteio Mega-Sena

● Concurso 2.525 (01/10/2022): R$ 317.853.788,54;

● Concurso 2.150 (11/05/2019): R$ 289.420.865,00;

● Concurso 2.237 (27/02/2020): R$ 211.652.717,74;

● Concurso 2.795 (09/11/2024): R$ 207.460.095,00;

● Concurso 2.696 (05/03/2024): R$ 206.475.189,75;

● Concurso 1.764 (25/11/2015): R$ 205.329.753,89;

● Concurso 1.772 (22/12/2015): R$ 197.377.949,52;

● Concurso 2.464 (19/03/2022): R$ 189.381.872,36;

● Concurso 2.745 (04/07/2024): R$ 162.788.325,19;

● Concurso 2.979 (03/03/2026): R$ 158.039.482,13.

Quem fez a aposta agora só precisa cruzar os dedos e torcer. O sorteio desta noite vai definir se os R$ 62 milhões terão um novo dono ou se seguirá acumulando.

*Estagiária sob supervisão.