Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 3034 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (21), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 42 milhões. Sem ganhadores o valor acumulou em R$ 62 milhões e deve ser sorteado nesta quinta (23).

Confira as dezenas sorteadas:

37 - 28 - 08 - 39 - 30 - 60

Premiação



5 acertos

22 apostas ganhadoras, R$ 79.843,32

4 acertos

2.287 apostas ganhadoras, R$ 1.266,03







Lotofácil

A Lotofácil número 3741 sorteou bolada de R$ 15 milhões nesta terça e teve uma aposta única vencedora. Para o próximo sorteio o valor reinicia e chega a R$ 2 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

22 - 12 - 03 - 04 - 23 - 02 - 11 - 09 - 16 - 15 - 20 - 05 - 14 - 21 - 18

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 14.264.457,07

14 acertos

601 apostas ganhadoras, R$ 1.807,51

13 acertos

21108 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

268742 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1455812 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento:

FORTALEZA/CE

Quina

A Quina sorteou prêmio estimado em R$ 11,7 milhões do concurso 7071 e não teve apostas ganhadoras. Acumulado, o valor subiu para R$ 12 milhões.

Confira os números:

56 - 34 - 38 - 14 - 06

Premiação



4 acertos

81 apostas ganhadoras, R$ 5.961,43

3 acertos

4.779 apostas ganhadoras, R$ 96,22

2 acertos

106.433 apostas ganhadoras, R$ 4,32

Timemania



A Timemania número 2418 sorteou bolada de R$ 4,5 milhões nesta terça e não teve ganhadores da premiação principal. Para o próximo concurso o valor chega a R$ 42,7 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

74 - 19 - 67 - 76 - 12 - 71 - 45

Time do coração: 13 - Atlético/MG

Premiação



6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 41.172,43

5 acertos

112 apostas ganhadoras, R$ 1.050,31

4 acertos

1.658 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

15.399 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 3,7 milhões do concurso número 1251.

Confira as dezenas:



04 - 01 - 25 - 12 - 19 - 09 - 06

Mês da sorte:

Como jogar na Mega-Sena

Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.

Teimosinha: se pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.





Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de R$ 18,00 com cada cota a partir de R$ 7,00.

Flexibilidade: é possível formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também se pode fazer até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Facilidade de compra: as cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.

As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.