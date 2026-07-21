As dezenas do concurso 3034 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (21), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 42 milhões. Sem ganhadores o valor acumulou em R$ 62 milhões e deve ser sorteado nesta quinta (23).
Confira as dezenas sorteadas:
37 - 28 - 08 - 39 - 30 - 60
Premiação
5 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 79.843,32
4 acertos
2.287 apostas ganhadoras, R$ 1.266,03
Lotofácil
A Lotofácil número 3741 sorteou bolada de R$ 15 milhões nesta terça e teve uma aposta única vencedora. Para o próximo sorteio o valor reinicia e chega a R$ 2 milhões.
Confira as dezenas sorteadas:
22 - 12 - 03 - 04 - 23 - 02 - 11 - 09 - 16 - 15 - 20 - 05 - 14 - 21 - 18
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 14.264.457,07
14 acertos
601 apostas ganhadoras, R$ 1.807,51
13 acertos
21108 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
268742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1455812 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento:
FORTALEZA/CE
Quina
A Quina sorteou prêmio estimado em R$ 11,7 milhões do concurso 7071 e não teve apostas ganhadoras. Acumulado, o valor subiu para R$ 12 milhões.
Confira os números:
56 - 34 - 38 - 14 - 06
Premiação
4 acertos
81 apostas ganhadoras, R$ 5.961,43
3 acertos
4.779 apostas ganhadoras, R$ 96,22
2 acertos
106.433 apostas ganhadoras, R$ 4,32
Timemania
A Timemania número 2418 sorteou bolada de R$ 4,5 milhões nesta terça e não teve ganhadores da premiação principal. Para o próximo concurso o valor chega a R$ 42,7 milhões.
Confira as dezenas sorteadas:
74 - 19 - 67 - 76 - 12 - 71 - 45
Time do coração: 13 - Atlético/MG
Premiação
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 41.172,43
5 acertos
112 apostas ganhadoras, R$ 1.050,31
4 acertos
1.658 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
15.399 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Dia de Sorte
A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 3,7 milhões do concurso número 1251.
Confira as dezenas:
04 - 01 - 25 - 12 - 19 - 09 - 06
Mês da sorte:
Como jogar na Mega-Sena
Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.
Teimosinha: se pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de R$ 18,00 com cada cota a partir de R$ 7,00.
Flexibilidade: é possível formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também se pode fazer até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.
Facilidade de compra: as cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.
As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.