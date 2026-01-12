Reprodução Paramount

A Paramount Skydance entrou com um processo judicial contra a Warner Bros Discovery nesta segunda-feira (12), buscando mais detalhes sobre o acordo de US$ 82,7 bilhões firmado entre a empresa e a Netflix. A ação amplia a rivalidade pelo controle de um dos estúdios considerados mais tradicionais de Hollywood. As informações são da Reuters.

A empresa liderada por David Ellison também declarou que pretende nomear diretores para o conselho da Warner Bros. A ação é considerada uma estratégia “agressiva” para persuadir os investidores de que sua proposta de US$ 108,7 bilhões (aproximadamente R$ 580 bilhões na cotação atual) em dinheiro é mais vantajosa do que a oferta da Netflix, que inclui uma combinação de dinheiro e ações.

A Paramount e a Netflix estão envolvidas em uma disputa intesa pelo controle da Warner Bros e seus estúdios de cinema e televisão, que detêm um valioso catálogo de conteúdos, incluindo franquias de grande sucesso como Harry Potter e o universo DC Comics.

Na semana passada, a Warner Bros rejeitou a última proposta da Paramount, recomendando que seus acionistas apoiassem o acordo com a Netflix.

Em uma carta aos acionistas, a Paramount revelou que pretende propor uma mudança nos estatutos da Warner Bros., exigindo a aprovação dos acionistas para qualquer separação dos negócios de TV a cabo da gigante de mídia. Esse ponto é considerado como fundamental no acordo com a Netflix.

A Paramount argumenta que sua oferta em dinheiro de US$ 30 (cerca de R$ 161) por ação pela totalidade da Warner. é mais vantajosa do que a proposta da Netflix, que oferece US$ 27,75 (cerca de R$ 149) por ação em dinheiro e ações pelos estúdios e ativos de streaming, além de ser mais fácil de superar os obstáculos regulatórios.

Novas investidas por parte da Paramount



De acordo com a Reuters, caso a Warner decida cancelar o contrato com a Netflix, a multa rescisória pela quebra de contrato seria de US$ 2,8 bilhões (R$ 15 bilhões na cotação atual), parte de um custo adicional de US$ 4,7 bilhões para encerrar o acordo.

A última proposta feita pela Paramount à Warner incluía US$ 40 bilhões (R$ 214,8 bilhões) em capital próprio com garantia pessoal de Larry Ellison, cofundador da Oracle e pai de David Ellison, CEO da Paramount, além de US$ 54 bilhões (R$ 290 bilhões) em dívidas.

A Paramount escreveu na carta aos investidores: "A WBD tem apresentado razões cada vez mais inusitadas para evitar uma transação com a Paramount, mas o que ela nunca disse, porque não pode, é que a transação com a Netflix é financeiramente superior à nossa oferta real".

A empresa ainda acrescentou: "A menos que o conselho de administração da WBD decida exercer seu direito de negociar conosco no âmbito do acordo de fusão com a Netflix, isso provavelmente dependerá do seu voto em uma reunião de acionistas".

A Paramount ainda argumentou que a divulgação da análise financeira da Warner Bros. é essencial para os investidores decidirem se irão oferecer suas ações à Paramount antes que a proposta, que pode ser estendida, expire em 21 de janeiro.

A Warner Bros. afirmou em um comunicado que a ação judicial era "sem mérito", acrescentando que a Paramount ainda não "aumentou o preço nem abordou as inúmeras e óbvias deficiências de sua oferta".