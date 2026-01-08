Agência Brasil Benefícios INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulga, nesta sexta-feira (9), o reajuste para beneficiários que ganham acima do salário mínimo, que atualmente é R$ 1.621,00.

Os valores dos benefícios são corrigidos com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor ( INPC) acumulado de janeiro a dezembro de 2025, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE), e considera a inflação para famílias com renda de um a cinco salários mínimos.



De acordo com o cronograma, os pagamentos já começam em fevereiro, entre os dias 2 e 6, seguindo o número final do cartão de benefício.

Piso nacional

Para quem recebe um salário mínimo, o reajuste tem ganho acima da inflação, ou seja, uma alta de 6,79%. Para essa parte dos segurados, conforme o INSS, o pagamento mensal já corrigido será de 26 de janeiro a 6 de fevereiro.

A ordem de recebimento também obedece ao número final do cartão do beneficiário. Os valores de pagamento podem ser consultados através da Central 135, como também por meio do site e aplicativo Meu INSS.















