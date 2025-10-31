Divulgação Nova unidade de distribuição do Mercado Livre

O Mercado Livre vai contratar 20 mil pessoas no Brasil até o fim de 2025. Há vagas permanentes e temporárias para reforçar a operação logística do grupo no período da Black Friday e as festas de fim de ano, quando há maior demanda do varejo.

Segundo a companhia, 25% das vagas abertas são temporárias para apoiar o fim de ano. As outras posições fazem parte do plano de expansão da estrutura logística do grupo no país.

Com as novas contratações e reposições, o Mercado Livre prevê encerrar o ano com 55,5 mil profissionais, um aumento de 50% em relação ao total de 36,5 mil registrado no fim de 2024. Em abril, a empresa havia projetado chegar a 50,4 mil colaboradores até dezembro.

"As contratações reforçam o crescimento estruturado e sustentável do Mercado Livre no Brasil. Estamos constantemente revisando nossa estratégia para expandir de forma responsável, com uma visão de longo prazo", afirmou Patricia Monteiro de Araujo, diretora de People da companhia no país.

Vagas e requisitos

As vagas estão distribuídas por todo o país, com destaque para as cidades de Cajamar (SP), Extrema (MG), Araçariguama (SP) e Governador Celso Ramos (SC). Os candidatos devem ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalho presencial.

O processo de inscrição é feito pelo site de carreiras do Mercado Livre. Outras informações sobre a rotina e a cultura da empresa estão disponíveis nas páginas oficiais do grupo no LinkedIn, Instagram e Facebook.

De acordo com a companhia, as contratações fazem parte de uma estratégia de crescimento sustentável no Brasil.





"O que realmente nos diferencia vai além de conquistas pontuais. Está em nosso propósito de democratizar o comércio e os serviços financeiros na América Latina e na força de uma cultura que inspira cada pessoa a ser protagonista dessa transformação", pontuou Araujo.