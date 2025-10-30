As dezenas do concurso 2314 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 41.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 42.500.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
34 - 38 - 36 - 60 - 26 - 74 - 30.
Time do Coração: 39 - FLORESTA/CE.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28
5 acertos
285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48
4 acertos
5.173 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
51.696 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
FLORESTA /CE
16.037 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega-Sena
O concurso 2934 da Mega-Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 6.699.928,21. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 34.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
33 - 59 - 26 - 09 - 23 - 17.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 37.328,03
4 acertos
2.803 apostas ganhadoras, R$ 680,49
Quina
O concurso 6866 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 31.382.431,16. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 34.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
12 - 65 - 73 - 46 - 02.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 14.043,25
3 acertos
7.101 apostas ganhadoras, R$ 131,84
2 acertos
187.320 apostas ganhadoras, R$ 4,99
Lotofácil
O concurso 3526 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
21 - 01 - 18 - 10 - 22 - 07 - 23 - 15 - 08 - 19 - 20 - 03 - 14 - 17 - 12.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
256 apostas ganhadoras, R$ 1.580,34
13 acertos
9890 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
95939 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
475915 apostas ganhadoras, R$ 7,00
- LEIA TAMBÉM: Últimos sorteios das loterias da Caixa
Dia de Sorte
O concurso 1135 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 600.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
07 - 30 - 25 - 29 - 19 - 09 - 13.
Mês da Sorte: 03 - MARÇO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
64 apostas ganhadoras, R$ 1.854,96
5 acertos
2.011 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
21.783 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Março
54.475 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.