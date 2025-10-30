Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2314 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 41.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 42.500.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

34 - 38 - 36 - 60 - 26 - 74 - 30.

Time do Coração: 39 - FLORESTA/CE.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 177.703,28

5 acertos

285 apostas ganhadoras, R$ 1.781,48

4 acertos

5.173 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

51.696 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

FLORESTA /CE

16.037 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega-Sena

O concurso 2934 da Mega-Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 6.699.928,21. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 34.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

33 - 59 - 26 - 09 - 23 - 17.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

31 apostas ganhadoras, R$ 37.328,03

4 acertos

2.803 apostas ganhadoras, R$ 680,49

Quina

O concurso 6866 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 31.382.431,16. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 34.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

12 - 65 - 73 - 46 - 02.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 14.043,25

3 acertos

7.101 apostas ganhadoras, R$ 131,84

2 acertos

187.320 apostas ganhadoras, R$ 4,99

Lotofácil

O concurso 3526 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

21 - 01 - 18 - 10 - 22 - 07 - 23 - 15 - 08 - 19 - 20 - 03 - 14 - 17 - 12.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

256 apostas ganhadoras, R$ 1.580,34

13 acertos

9890 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

95939 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

475915 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Dia de Sorte

O concurso 1135 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 600.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

07 - 30 - 25 - 29 - 19 - 09 - 13.

Mês da Sorte: 03 - MARÇO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

64 apostas ganhadoras, R$ 1.854,96

5 acertos

2.011 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

21.783 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Março

54.475 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.