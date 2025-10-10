Divulgação/Core-SP Sede da Core-SP

O concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo (Core-SP) oferta 800 vagas com salários que variam entre R$ 2,2 mil e R$ 8,5 mil, para cargos tanto do nível médio quanto superior.

As inscrições se encerram às 23h da próxima segunda-feira (13), e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix, que organiza o certame. A taxa de inscrição é de R$ 75 para provas do nível médio e de R$ 90 para nível superior, que devem ser pagos até quarta-feira (15).

Clique aqui para se inscrever.

Vagas

O exame contempla ainda cargos de nível fundamental, como as 20 oportunidades para Office Boy, com salários iniciais de R$ 2.263,18. Para nível médio, O Core-SP disponibiliza vagas para Assistente Administrativo e de Fiscal em diferentes municípios paulistas, com salário de R$ 4.479,32.

As vagas de nível superior são para Analista de Tecnologia da Informação (30), Assistente Jurídico (40) e Contador (20), todas na capital, com salários iniciais de R$ 8.524,51. Todas as oportunidades têm benefícios previstos.





Provas

As provas, previstas para acontecer em 23 de novembro, estão divididas entre objetiva (para todos os cargos) e discursiva (para nível superior).

As fases do concurso público serão realizadas nas cidades paulistas de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Paulo Confira o edital completo aqui.