Reprodução Santa Inês abre concurso com 13 vagas e salários de até R$ 2,4 mil

A Prefeitura de Santa Inês, município localizado a cerca de 195 km de Feira de Santana, divulgou a abertura de um concurso público para o preenchimento de 13 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam candidatos com ensino médio e superior completos, com remunerações que chegam a R$ 2.467,77.

De acordo com o edital, o certame terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. A taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 120 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:





Biólogo: 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais

Fiscal de Tributos: 1 vaga | R$ 1.518,00 | 40h semanais

Guarda Civil: 10 vagas | R$ 1.518,00 | 40h semanais

Geógrafo: 1 vaga | R$ 2.467,77 | 20h semanais

As provas objetivas estão marcadas para o dia 23 de novembro, em Santa Inês. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset).