A Caixa Econômica Federal vai realizar nesta quinta-feira (2) um leilão de 487 imóveis em todas as regiões do país, incluindo casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.
Os descontos chegam a 47% sobre o valor de avaliação inicial, tornando a disputa uma oportunidade para quem busca preços abaixo do mercado.
O leilão deve ter início a partir das 10h e será realizado pelo site Fidalgo Leilões. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, mediante cadastro na plataforma e envio da documentação prevista no edital.
Dos 1.088 imóveis anunciados entre os meses de agosto e setembro, ainda estão disponíveis 487 unidades, sendo 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 18.008,23.
Os compradores interessados podem utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e financiamento para aquisição dos imóveis disponíveis. No entanto, é recomendado que os interessados verifiquem as condições de pagamento específicas de cada lote antes de participar do leilão.
Distribuição dos lotes
A Região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77) e o Norte (4).
São lotes estão distribuídos nos seguintes estados:
- Alagoas (2)
- Amazonas (1)
- Bahia (30)
- Ceará (10)
- Distrito Federal (4)
- Espírito Santo (3)
- Goiás (57)
- Maranhão (2)
- Mato Grosso do Sul (8)
- Mato Grosso (8)
- Minas Gerais (23)
- Pará (três)
- Paraíba (13)
- Pernambuco (13)
- Piauí (3)
- Paraná (24)
- Rio de Janeiro (97)
- Rio Grande do Norte (8)
- Rio Grande do Sul (55)
- Santa Catarina (14)
- São Paulo (103)
- Sergipe (6)
As oportunidades de aquisição em algumas localidades chamam atenção:
Em Araraquara (SP), um apartamento de 88,74 metros quadrados com dois quartos, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 84.892,14.
Na capital paulista, no bairro de Guaianazes, um imóvel de 40,73 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, possui o lance inicial de R$ 94.815,14.
No Rio de Janeiro, um apartamento de 73,15 metros quadrados com também dois quartos, sala, cozinha e banheiro, pode ser arrematado por R$ 67.756,15.
Já em Uberaba (MG), um terreno de 200 metros quadrados está sendo ofertado com 42% de desconto, por R$ 49.208,01.
Em Maceió (AL), está disponível um apartamento de 60,55 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com lance inicial de R$ 107.852,22.
Em Itaitinga (CE), uma casa de 82 metros quadrados, construída em terreno de 148,5 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.
Já em Manaus (AM), um apartamento de 106,3 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, pode ser adquirido por R$ 112.420,91.
Em Águas Lindas de Goiás (GO), há um apartamento de 84,44 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, por R$ 78.201,87.
Em Varzea Grande (MT), um apartamento de 72,77 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 102.607,76.
E por fim, em Curitiba (PR), o destaque da vez é uma casa de 31,6 metros quadrados, construída em terreno de 62,15 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, que pode ser arrematada por R$ 94.892,97.