Reprodução Leilão de imóveis da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal vai realizar nesta quinta-feira (2) um leilão de 487 imóveis em todas as regiões do país, incluindo casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

Os descontos chegam a 47% sobre o valor de avaliação inicial, tornando a disputa uma oportunidade para quem busca preços abaixo do mercado.

O leilão deve ter início a partir das 10h e será realizado pelo site Fidalgo Leilões. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, mediante cadastro na plataforma e envio da documentação prevista no edital.

Dos 1.088 imóveis anunciados entre os meses de agosto e setembro, ainda estão disponíveis 487 unidades, sendo 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 18.008,23.

Os compradores interessados podem utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e financiamento para aquisição dos imóveis disponíveis. No entanto, é recomendado que os interessados verifiquem as condições de pagamento específicas de cada lote antes de participar do leilão.





Distribuição dos lotes

A Região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77) e o Norte (4).

São lotes estão distribuídos nos seguintes estados:

Alagoas (2)

Amazonas (1)

Bahia (30)

Ceará (10)

Distrito Federal (4)

Espírito Santo (3)

Goiás (57)

Maranhão (2)

Mato Grosso do Sul (8)

Mato Grosso (8)

Minas Gerais (23)

Pará (três)

Paraíba (13)

Pernambuco (13)

Piauí (3)

Paraná (24)

Rio de Janeiro (97)

Rio Grande do Norte (8)

Rio Grande do Sul (55)

Santa Catarina (14)

São Paulo (103)

Sergipe (6)

As oportunidades de aquisição em algumas localidades chamam atenção:

Em Araraquara (SP), um apartamento de 88,74 metros quadrados com dois quartos, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 84.892,14.

Na capital paulista, no bairro de Guaianazes, um imóvel de 40,73 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, possui o lance inicial de R$ 94.815,14.

No Rio de Janeiro, um apartamento de 73,15 metros quadrados com também dois quartos, sala, cozinha e banheiro, pode ser arrematado por R$ 67.756,15.

Já em Uberaba (MG), um terreno de 200 metros quadrados está sendo ofertado com 42% de desconto, por R$ 49.208,01.

Em Maceió (AL), está disponível um apartamento de 60,55 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com lance inicial de R$ 107.852,22.

Em Itaitinga (CE), uma casa de 82 metros quadrados, construída em terreno de 148,5 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.

Já em Manaus (AM), um apartamento de 106,3 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, pode ser adquirido por R$ 112.420,91.

Em Águas Lindas de Goiás (GO), há um apartamento de 84,44 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, por R$ 78.201,87.

Em Varzea Grande (MT), um apartamento de 72,77 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 102.607,76.

E por fim, em Curitiba (PR), o destaque da vez é uma casa de 31,6 metros quadrados, construída em terreno de 62,15 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, que pode ser arrematada por R$ 94.892,97.