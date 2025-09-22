Paulo Pinto/Agência Brasil locais de provas estarão disponíveis para consulta a partir das 18h desta segunda (22)

Os locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) estarão disponíveis para consulta a partir das 18h desta segunda-feira (22) por meio do cartão de confirmação, disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O cartão traz número de inscrição, data, hora e local da prova, e registra se o candidato terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam levar o cartão impresso para facilitar a localização no dia do exame.

A prova objetiva será aplicada em 05 de outubro em 228 cidades. Para cargos de nível superior, o exame ocorre das 13h às 18h, e a prova discursiva em 07 de dezembro, das 13h às 16h.

SAIBA MAIS: Prazo para confirmar vaga na lista de espera é prorrogado.

Para cargos de nível intermediário, os horários são das 13h às 16h30 na prova objetiva e das 13h às 15h na discursiva. Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30, no horário de Brasília, meia hora antes do início.





Reservas de vagas

O CPNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos e entidades, com inscrições concentradas nas regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436), seguidas pelo Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

O edital do concurso inclui ações afirmativas, garantindo que ao menos 50% das vagas da segunda fase, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres quando houver candidatas não eliminadas com desempenho suficiente.

Também prevê condições para gestantes e lactantes, incluindo tempo adicional para amamentação, e reserva 25% das vagas para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.