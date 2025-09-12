Reprodução Último edital de concurso da Câmara foi lançado em 2023

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou, nesta quinta-feira (11), a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos de analista legislativo e técnico legislativo.

A decisão foi anunciada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos) , em cerimônia de apresentação da nova gestão e da agenda 2025-2027.

Também foi publicada, horas depois, em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados.



De acordo com o Presidente da Casa, o objetivo do novo concurso é preencher vacâncias causadas por aposentadorias e outras razões, garantindo melhores condições de trabalho e a valorização do serviço público.



Cargos e atribuições

No documento que autoriza a seleção, há a indicação do cargos de analista legislativo, nas atribuições de registro e redação, processo legislativo e gestão, comunicação social, documentação e informação legislativa, museólogo, engenheiro e médico.



E também indicação para o cargo de técnico legislativo nas atribuições de policial legislativo federal, assistente legislativo e administrativo.



A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em edital.



Os próximos passos são a designação da comissão, escolha e contratação da banca organizadora.



O último concurso da Câmara dos Deputados ocorreu em 2023.





Foram oferecidas 140 vagas para provimento imediato e 609 vagas para formação de cadastro de reserva. A homologação aconteceu em julho do ano passado.

Na época, a FGV foi a banca responsável pela organização e os salários variavam de R$ 26 mil a R$ 34 mil.