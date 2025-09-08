Reprodução/ Governo de São Paulo Policia Militar de SP

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), com 2,2 mil vagas para soldado de 2ª classe, começam nesta segunda-feira (8). O salário inicial é de R$ 5.055,53.

A principal atribuição do cargo é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, segundo informações da Agência SP. O ingresso na carreira só ocorre após a conclusão do curso superior de técnico de polícia, realizado na Escola Superior de Soldados.

Inscrições e exigências

Os candidatos devem se inscrever até 23 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O edital foi publicado pelo governo paulista na última quarta (3), no Diário Oficial do Estado.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga em qualquer agência bancária por meio de boleto gerado no ato da inscrição, além das opções de pagamento via PIX ou QR Code. O candidato terá até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições para quitar o valor.

Para participar, é necessário ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares, além de atender ao critério de altura mínima: 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens.

Provas

As provas serão aplicadas em 37 municípios de São Paulo, no Distrito Federal e em estados como Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.

O processo seletivo inclui exame de conhecimentos, avaliação psicológica, teste de aptidão física, análise de conduta social, reputação, idoneidade e entrega de documentos.





Resultados

Os candidatos devem acompanhar as convocações pelo Diário Oficial e pelo site da Vunesp. O edital recomenda consultas diárias entre 17 e 25 de novembro.

Concurso PMESP 2025