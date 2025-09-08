As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), com 2,2 mil vagas para soldado de 2ª classe, começam nesta segunda-feira (8). O salário inicial é de R$ 5.055,53.
A principal atribuição do cargo é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, segundo informações da Agência SP. O ingresso na carreira só ocorre após a conclusão do curso superior de técnico de polícia, realizado na Escola Superior de Soldados.
Inscrições e exigências
Os candidatos devem se inscrever até 23 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O edital foi publicado pelo governo paulista na última quarta (3), no Diário Oficial do Estado.
A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga em qualquer agência bancária por meio de boleto gerado no ato da inscrição, além das opções de pagamento via PIX ou QR Code. O candidato terá até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições para quitar o valor.
Para participar, é necessário ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares, além de atender ao critério de altura mínima: 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens.
Provas
As provas serão aplicadas em 37 municípios de São Paulo, no Distrito Federal e em estados como Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.
O processo seletivo inclui exame de conhecimentos, avaliação psicológica, teste de aptidão física, análise de conduta social, reputação, idoneidade e entrega de documentos.
Resultados
Os candidatos devem acompanhar as convocações pelo Diário Oficial e pelo site da Vunesp. O edital recomenda consultas diárias entre 17 e 25 de novembro.
Concurso PMESP 2025
- Número de vagas: 2.200 (soldado de 2ª classe)
- Banca organizadora: Fundação Vunesp
- Inscrições: de 8 de setembro a 23 de outubro de 2025, pelo site da Vunesp
- Taxa de inscrição: R$ 85,00 (pagamento até o 1º dia útil após o fim das inscrições)
- Resultados: publicações no Diário Oficial do Estado e no site da Vunesp