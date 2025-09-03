shutterstock Concurso público

A Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP) abriu concurso público para o cargo de auditor estadual de controle. O edital, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), prevê 200 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 17.850.

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de auditoria (70 vagas), contabilidade pública e finanças (10), correição e combate à corrupção (50), obras e concessões (10) e tecnologia da informação (60). O cargo exige diploma de ensino superior em qualquer área de formação, em nível de licenciatura ou bacharelado.

As inscrições poderão ser feitas no período de 15 de setembro a 16 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV, mediante pagamento de taxa de R$ 170, que deve ser quitada até 17 de outubro. O edital prevê possibilidade de isenção para doadores de sangue e redução da taxa para estudantes de baixa renda ou candidatos desempregados, com pedidos aceitos entre 15 e 17 de setembro.

As provas serão realizadas no dia 14 de dezembro de 2025, na cidade de São Paulo. O processo seletivo contará com avaliação objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva terá 120 questões de múltipla escolha, aplicadas em dois módulos, um no período da manhã e outro à tarde. Em cada turno, também será aplicada uma questão discursiva. Para ser aprovado na etapa discursiva, o candidato deverá obter pelo menos 60 pontos.

No topo da carreira, a remuneração do auditor estadual de controle pode chegar a R$ 27 mil.