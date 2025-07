Reprodução / Freepik Concurso Nacional Unificado (CNU)













O Concurso Nacional Unificado (CNU) é um modelo de seleção inovador, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e trouxe uma forma diferente em como os brasileiros se preparam para ingressar no serviço público federal.

Ao centralizar vagas de diferentes órgãos e ministérios em um único processo seletivo, o modelo adotado pelo governo federal vem transformando o perfil do concurseiro tradicional em um candidato "multicargo" — que, em vez de focar em um cargo específico, agora precisam se preparar para diversas oportunidades simultaneamente.

Criado com o objetivo de democratizar o acesso e ampliar a visibilidade das seleções, o CNU permite que os candidatos concorram a múltiplos cargos dentro de um mesmo bloco temático. Essa iniciativa busca desenvolver políticas de gestão de pessoas e competências transversais visando diversificar o perfil dos profissionais selecionados, otimizar custos e processos operacionais, consolidando um modelo de seleção periódico e unificado.

“O CNU é um esquema de seleção bem mais democrático, porque é mais acessível - tanto logisticamente quanto economicamente. Na minha avaliação, o modelo prioriza a cobrança de conhecimentos gerais, deixando a parte mais específica para ser abordada durante o curso de formação, em vez de concentrar toda a exigência nas provas objetivas e discursivas. No fim das contas, acredito que seja um modelo de sucesso que veio para ficar” , afirma o concurseiro Ricardo Cunha, aprovado em primeiro lugar para o cargo de analista de comércio exterior no CNU de 2024.

Em entrevista ao Portal iG, ele também destacou que, ao montar uma estratégia, é preciso levar em conta não apenas o número de vagas e a remuneração, mas também os pesos diferentes das provas específicas para cada cargo e o conhecimento prévio sobre o conteúdo.

A abordagem do concurso unificado vem se mostrando promissora, principalmente para aqueles que já vinham se preparando para provas com disciplinas tradicionais. “A base continua sendo constitucional. Só que agora temos que lidar com matérias novas, como atualidades e temas transversais. Para quem já estudava, isso não é um grande problema” , comenta Cunha.





A nova lógica também exige que os candidatos desenvolvam um olhar mais estratégico para o setor público como um todo. “O CNU fez o concurseiro repensar sua carreira. Ele avalia o local de lotação, custo de vida, possibilidade de transferência e crescimento profissional antes de ranquear seus cargos” , diz.

O novo formato, no entanto, também levanta alguns desafios. Para o professor de direito Thiago Jordace, embora o modelo seja benéfico para a administração pública, pois aumenta a transparência e a concorrência, ele traz perdas no que diz respeito à avaliação de habilidades altamente especializadas.

“A avaliação agora é mais generalista. Áreas que exigem conhecimentos muito específicos, talvez não consigam medir com profundidade as competências dos candidatos, porque a prova é pensada em blocos amplos” , avalia.

Essa horizontalização do conteúdo — com menos profundidade, mas maior amplitude — é, segundo Jordace, uma das principais mudanças no perfil de preparação. Mas, apesar das críticas pontuais, o modelo tem se consolidado como um marco no cenário dos concursos públicos.

Para o professor, o concurso tem papel importante na democratização da informação: “A mudança para o modelo do CNU trouxe maior visibilidade, publicidade e democratização no acesso aos concursos públicos. Antigamente, os editais eram divulgados apenas nos portais dos órgãos, e muitas pessoas sequer ficavam sabendo sobre essas oportunidades. Hoje, a realidade é diferente: qualquer veículo de comunicação traz informações sobre o CNU, alcançando inclusive quem nem tinha interesse prévio em concursos” .