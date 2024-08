FreePik Provas serão neste domingo

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU ), conhecido como o "Enem dos concursos", serão realizadas neste domingo (18), em dois turnos. Todos os candidatos devem comparecer a ambas as avaliações, uma no período da manhã e outra à tarde.



O candidato deve levar caneta preta, de tubo transparente. Não pode levar lápis, borracha nem outros tipos de canetas. Alimentos em embalagens lacradas e água em material transparente estão liberados. Não serão fornecidas canetas, e não será permitido se comunicar para pedir durante as provas.



Abertura dos Portões

Manhã:

- Portões abrem às 7h30, horário de Brasília (DF).

- Encerramento das provas às 11h30.

- Após a conclusão, haverá um intervalo para o almoço.

Tarde:

- Portões reabrem às 13h.

- Veja a tabela abaixo para mais detalhes sobre os horários.

Horário

- Em estados como Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, os portões abrirão às 6h30 pela manhã e às 12h à tarde.

- No Acre, no município de Tabatinga (AM) e na região do Alto Solimões (AM), a abertura será às 5h30 pela manhã e às 11h para o período da tarde.

Regras e Procedimentos

Tempo Mínimo na Sala: Os candidatos devem permanecer na sala de prova por no mínimo duas horas em ambos os turnos.

Folha de Respostas: Para levar a folha de respostas para casa e conferi-la com o gabarito, os candidatos devem aguardar até os últimos 30 minutos de prova.

Após o adiamento das provas devido às chuvas no Rio Grande do Sul, os locais atualizados de aplicação foram divulgados no último dia 7 pelo governo.

Os candidatos que optarem por levar o documento de identidade de forma digital devem acessar o aplicativo de identificação no momento da entrada na sala de prova. É crucial que o aplicativo esteja instalado e funcionando corretamente, mesmo sem conexão com a internet.

O ministério recomenda o uso de roupas e sapatos confortáveis, considerando que serão dois turnos de aplicação e que os candidatos permanecerão sentados por um longo período.

Pertences

A Fundação Cesgranrio fornecerá envelopes porta-objetos para a guarda de materiais pessoais e celulares, que deverão ser desligados e desativados. Os envelopes devem ser lacrados e identificados antes de serem colocados sob a carteira de prova. Os candidatos só poderão abrir os envelopes e ligar os celulares após a conclusão das provas e ao saírem dos locais de aplicação.

Estrutura do Exame

Turno da Manhã (2h30 de prova):

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos.

Nível Médio: Provas objetivas (15 questões) + redação.

Turno da Tarde (3h30 de prova):

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

Nível Médio: Provas objetivas (45 questões).

As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período da manhã. As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório e correspondem à 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, com validade de 12 meses.

Fases do Concurso

- Perícia médica para reserva de vagas das pessoas com deficiência.

- Verificação da condição declarada para pessoas negras.

- Verificação documental complementar para indígenas.

- Avaliação de títulos para alguns cargos.

Locais de Provas

Os candidatos foram alocados em 3.647 locais de prova em 228 cidades. Serão utilizadas 72.041 salas para aplicação do exame. Segundo o governo federal, 94,6% dos candidatos farão as provas em locais até 100 km de distância de suas residências.

Cartão de Confirmação

Os candidatos devem acessar o site onde realizaram a inscrição para obter o cartão de confirmação. É necessário fazer login com os dados da conta gov.br no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login e clicar na Área do Candidato. O cartão de confirmação contém informações sobre o número definitivo da inscrição, horários das provas e eventuais direitos a atendimentos especializados.

Se houver erros ou o local de prova for muito distante, é essencial contatar a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028. Desde 9 de fevereiro, não é permitido alterar o município de realização do exame.

Folhas de Respostas

Os candidatos receberão duas folhas para anotação das respostas: uma para o período da manhã e outra para o período da tarde. A folha da manhã deve ser guardada no envelope fornecido pelos fiscais e não pode ser levada para o período da tarde.

Cronograma



- Aplicação das provas: 18 de agosto

- Divulgação preliminar dos gabaritos: 20 de agosto

- Divulgação das notas finais: 8 de outubro

- Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

- Divulgação da lista de aprovados: 21 de novembro

- Início da convocação para posse: janeiro de 2025

Para dúvidas e denúncias sobre o concurso, o Ministério da Gestão disponibiliza o e-mail [email protected] e o site oficial gov.br/gestao/concursonacional.