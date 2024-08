Unsplash/Unseen Studio Mais de 2 milhões de candidatos se inscreveram para mais de seis mil vagas para 21 órgãos federais

Após várias alterações em seu cronograma, o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos” , está marcado para o próximo domingo (18). Este concurso, o maior da história do Brasil em termos de inscrições, conta com mais de 2 milhões de candidatos e oferece mais de seis mil vagas para 21 órgãos federais, com provas sendo aplicadas em todo o país.

Originalmente previsto para 5 de maio, o exame foi adiado devido a chuvas e enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Como resultado, mais de 30 mil candidatos desistiram e solicitaram reembolso da taxa de inscrição.

Mudanças e novo cronograma

Recentemente, o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) atualizou o cronograma do concurso, ajustando datas que coincidiam com os fins de semana das eleições municipais de outubro. A nova programação é a seguinte:

Aplicação das provas: 18/08

Divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h): 18/08

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20/08

Disponibilização da imagem do cartão-resposta: 10/09

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 08/10

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Previsão de divulgação dos resultados finais: 21/11

Início da convocação para posse e cursos de formação: janeiro/2025

Locais de prova e folhas de respostas

Os candidatos farão a prova em 3.647 locais distribuídos em 72.041 salas por todo o Brasil. A maioria dos candidatos (94,6%) tem um local de aplicação a menos de 100 km de sua residência. Mudanças nos endereços foram feitas e devem ser conferidas no cartão de confirmação, publicado em 7 de agosto.

Os candidatos receberão duas folhas de respostas que podem ser levadas para casa com anotações das alternativas, uma medida acordada com a Defensoria Pública da União. Uma folha será para a manhã e a outra para a tarde, sendo necessário guardá-las no envelope fornecido pelos fiscais para itens pessoais durante o exame. Candidatos que desejarem levar as folhas para casa devem esperar os últimos 30 minutos da prova.

Perfil dos candidatos

O número total de inscritos é de 2.114.128, com 1.118.404 mulheres e 925.741 homens. Apesar das desistências, Brasília continua sendo a cidade com o maior número de inscritos, totalizando 195.687. O concurso contará com participantes de 5.555 municípios, com apenas 10 cidades brasileiras sem inscritos.

Candidatos que precisam de correções no cartão de confirmação devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028.

O que cai na prova do Concurso Nacional Unificado?

O Concurso Nacional Unificado será realizado em duas fases:

Fase I: Prova objetiva comum

A prova objetiva comum é composta por 60 questões, distribuídas nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (20 questões):

Leitura e interpretação de textos diversos.

Norma culta da língua portuguesa.

Morfologia e sintaxe.

Semântica.

Redação oficial.

Estrutura da Administração Pública (10 questões):

Bases constitucionais do Estado.

Estrutura e funcionamento da Administração Pública.

Princípios e poderes da Administração Pública.

Controle da Administração Pública.

Raciocínio Lógico-Quantitativo (10 questões):

Raciocínio lógico e matemática básica.

Estatística e porcentagem.

Razão e proporção.

Regra de três e cálculos financeiros.

Funções, limites, derivadas, e integrais.

Fundamentos do Direito Administrativo (10 questões):

Conceito e princípios do Direito Administrativo.

Atos administrativos e agentes públicos.

Bens públicos e licitações.

Contratos administrativos e improbidade administrativa.

Desenvolvimento Nacional (10 questões):

Conceito e dimensões do desenvolvimento.

Políticas públicas e planejamento do desenvolvimento.

Indicadores e desenvolvimento sustentável.

Fase II: Prova objetiva específica

A prova objetiva específica tem 60 questões, divididas igualmente entre as disciplinas pertinentes ao bloco temático escolhido pelo candidato.

Blocos Temáticos e Vagas

As vagas estão distribuídas entre oito blocos temáticos, com os seguintes detalhes:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas

Áreas: Arquitetura, Engenharia, Geoprocessamento

Órgãos: AGU, Aneel, Funai, IBGE, Incra, Mapa, MCTI, MGI, MS.

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação: 597 vagas

Áreas: Estatística, Ciência de Dados, Tecnologia

Órgãos: AGU, Funai, IBGE, Incra, Inep, Mapa, MCTI, MGI, MS, Previc.

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas

Áreas: Engenharia Agronômica, Biologia, Medicina Veterinária

Órgãos: Funai, IBGE, Incra, Mapa, MGI.

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas

Áreas: Medicina, Psicologia, Auditor-fiscal do Trabalho

Órgãos: AGU, Funai, MGI, MTE.

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas

Áreas: Pedagogia, Psicopedagogia, Assistente Social, Sociologia

Órgãos: AGU, Funai, IBGE, Incra, Inep, MCTI, MGI, MS, MPI.

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas

Áreas: Economia, Direito, Relações Internacionais

Órgãos: AGU, Aneel, ANS, Antaq, Funai, IBGE, Incra, MCTI, MGI, MDIC, MPO, Previc.

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas

Áreas: Administração, Contabilidade, Comunicação Social

Órgãos: AGU, IBGE, Funai, Incra, Inep, MCTI, Mapa, MGI, MJSP, MS, MDIC, MPO, Previc.

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas