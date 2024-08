Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Faltando 11 dias para as provas do "Enem dos concursos" , o Ministério da Gestão divulgou nesta quarta-feira (7), às 10h, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU). O documento é essencial para os candidatos, pois indica o local exato onde eles farão o exame no dia 18 de agosto.

O cartão de confirmação apresenta informações cruciais, incluindo o número definitivo da inscrição, os horários das provas (manhã e tarde) e se o candidato terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. A distribuição dos locais de prova abrange 228 cidades, de acordo com o CEP informado no momento da inscrição. O governo federal recomenda que os candidatos acessem o cartão através da página onde realizaram a inscrição, utilizando o login do gov.br no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login.

Os candidatos devem verificar se o local de prova está correto e, se houver qualquer erro ou se o local for muito distante, entrar em contato com a Fundação Cesgranrio para solicitar a correção. A Fundação pode ser contatada pelo telefone 0800 701 2028. Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda que o cartão de confirmação seja impresso e levado no dia da prova, junto com um documento de identidade original e uma caneta preta transparente.

Informações sobre as provas

Durante o exame, os candidatos receberão duas folhas para anotação das respostas: uma para a manhã e outra para a tarde. As folhas servirão como rascunho do cartão de respostas e deverão ser entregues ao final de cada turno. A folha da manhã não deve ser levada para a sala no período da tarde e deve ser guardada no envelope fornecido pelos fiscais. Caso o candidato queira levar as folhas com anotações para casa, isso só será permitido nos últimos 30 minutos da prova.

O Concurso Nacional Unificado (CNU)

O CNU, conhecido como "Enem dos concursos", ocorrerá em 18 de agosto, após ter sido adiado de 5 de maio devido a uma enchente histórica no Rio Grande do Sul. Com mais de 2,1 milhões de inscritos, o concurso oferecerá 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. As provas serão realizadas em dois turnos: pela manhã, com questões de conhecimentos gerais e uma redação ou pergunta dissertativa; e à tarde, com questões de conhecimentos específicos.

Os candidatos devem permanecer nos locais de prova por, no mínimo, duas horas em cada turno. Saídas antecipadas resultarão em eliminação do concurso. A lista final de aprovados será divulgada em 21 de novembro, com a convocação para posse começando em janeiro de 2025.

Cronograma



Aplicação das provas: 18/08

Divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h): 18/08

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20/08

Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta: 08/09

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 08/10

Divulgação final dos resultados: 21/11

Início da convocação para posse e cursos de formação: Janeiro/2025

Para dúvidas e denúncias sobre o concurso, o Ministério da Gestão disponibiliza o canal oficial de atendimento: [email protected]. Mais informações estão disponíveis no site oficial: gov.br/gestao/concursonacional.