Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, detalhou o novo cronograma do concurso unificado em coletiva de imprensa

A ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, confirmou nesta quinta-feira (4), em coletiva de imprensa, a manutenção da data da prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) , conhecido como o "Enem dos concursos". Segundo o planejamento, as provas serão realizadas no dia 18 de agosto e os resultados saem dia 21 de novembro. A convocação está prevista para janeiro de 2025. Além disso, Dweck afirmou que novas vagas poderão ser disponibilizadas aos participantes.

A prova foi programada inicialmente para 5 de maio, no entanto, foi adiada para 18 de agosto devido às condições climáticas adversas que afetaram o Rio Grande do Sul .

A ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, confirmou a manutenção da data no próximo mês, mesmo que haja outra tragédia da magnitude das enchentes. Nesse caso, será realizada uma prova excepcional apenas aos afetados. Para isso, o número de afetados precisa ser superior a 0,5% do total de inscritos. Essa nova prova será destinada a vagas suplementares

"Em caso de um evento excepcional, de grandes proporções, a gente está prevendo uma realização extraordinária da prova para as pessoas afetadas", disse a ministra.

Sobre a possibilidade de amplicação do número de vagas, a ministra Esther Dweck afirmou que "está soltando novas vagas aos poucos". Ontem, por exemplo, foram autorizadas 460 vagas para área de Meio Ambiente, sendo 260 para o Ibama, 180 para o ICMBio e 20 para o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico.

Antes, já haviam sido adicionadas 50 vagas ao Ministério de Relações Exteriores, além de provimento adicional na Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e na Advocacia-Geral da União.

Essas vagas podem ser ofertadas já nesse concurso, caso o ministério avalie necessário. Nesse caso, elas funcionaram em um esquema similar a um cadastro de reserva.

Já sobre a possibilidade de realização de um novo "Enem dos Concursos" em 2025, Dweck foi taxativa: "Vai depender da disponibilidade orçamentária".

A previsão é que o governo publique ainda nesta quinta-feira (5) o edital com as regras do concurso.



Dweck confirmou que as provas, que já estavam impressas, não foram violadas com o adiamento, e garantiu a segurança do exame.

Quem fez a inscrição para a prova de maio e, por algum motivo, não poderá realizar a prova na nova data pode pedir devolução da taxa de inscrição entre os dias 5 e 7 de julho. Além disso, caso haja necessidade de alterar o local de prova, o prazo também é o mesmo, de sexta (5) a domingo (7).

Confira o novo cronograma do Enem dos concursos

Reprodução YouTube Cronograma do "Enem dos concursos"





CNU

O CNU oferece um total de 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, consolidando múltiplas oportunidades de emprego em um único processo seletivo. Os salários iniciais chegam a R$ 22,9 mil e as vagas estão distribuídas por todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Com um número recorde de inscritos, mais de 2,1 milhões de candidatos estão participando do processo seletivo, segundo dados do governo.

A previsão inicial era aplicar o exame em 228 cidades brasileiras. Novos cartões de confirmação serão disponibilizados em 7 de agosto, conforme anunciado pelo Ministério da Gestão.