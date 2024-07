Reprodução: GOV O CNU conta com 6.640 vagas em 21 órgãos públicos

O governo federal vai detalhar o novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU), o "Enem dos concursos" , nesta quinta-feira (4), em uma coletiva de imprensa a partir das 10h.

As provas seriam aplicadas inicialmente no dia 5 de maio, mas foram adiadas para 18 de agosto devido à tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul naquele mês.

Na coletiva, a ministra da Gestão, Esther Dweck, vai informar mais detalhes sobre o cronograma do concurso, além das condições de aplicação das provas.

O CNU conta com 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. As oportunidades ocorrem em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. Ainda, os salários iniciais vão até R$ 22,9 mil.

Mais de 2,1 milhões de pessoas estão inscritas na prova, o que é um recorde para concursos públicos, segundo o governo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.