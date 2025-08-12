MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (12) que assinará, na quarta-feira (13), uma Medida Provisória criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para exportadores brasileiros impactados pelo aumento de tarifas de importação imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada em entrevista ao programa O É da Coisa, da rádio BandNews.

As novas taxas chegam a 50% sobre produtos do Brasil e de outros países do Brics.

“ Amanhã eu vou assinar uma MP que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. [...] R$ 30 bilhões é o começo. O começo. Você não pode colocar mais, você não sabe quanto é ”, disse Lula, em entrevista na rádio BandNews.

Segundo o presidente, a medida busca compensar a perda de competitividade no mercado externo e garantir apoio aos trabalhadores dessas empresas.

“ Vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump, de que nós vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas ”, afirmou.









Novos mercados

Lula informou que o governo enviará a outros países a lista de produtos antes vendidos aos Estados Unidos, na tentativa de abrir novos mercados. Ele disse ainda que pretende incentivar empresários a buscar medidas legais contra as tarifas em território estadunidense.

“ Não dá para deixar barato a taxa do Trump. Tem lei nos Estados Unidos que eles podem abrir processo, eles podem brigar lá ”, afirmou.

O presidente disse que já manteve conversas com líderes do Brics para tratar de alternativas comerciais. Nos últimos dias, falou com Xi Jinping, da China; Vladimir Putin, da Rússia; e Narendra Modi, da Índia.

A pauta incluiu defesa do multilateralismo, comércio bilateral, mudanças climáticas e parcerias em setores como saúde, petróleo, gás, economia digital e satélites.

MP Brasil Soberano

O Governo anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (13), às 11h30, no Salão Leste do Palácio do Planalto, em Brasília (DF), da cerimônia de assinatura da Medida Provisória Brasil Soberano.

A MP reúne um conjunto inicial de ações para reduzir os impactos econômicos das tarifas de importação sobre produtos brasileiros, anunciada pelo governo dos Estados Unidos. Entre as medidas previstas está a criação de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para exportadores prejudicados, além de iniciativas para buscar novos mercados e proteger empregos no setor.