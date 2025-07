Reprodução Pagamento da taxa de inscrição do CNU deve ser feito até o dia 21 de julho





O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2025 encerra nesta terça-feira (08).

Os candidatos que se enquadram nos requisitos podem f azer o pedido até as 23h59, do horário de Brasília, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o concurso.

Os resultados preliminares dos pedidos serão divulgados em 10 de julho. Caso tenha a solicitação negada, o candidato pode apresentar recurso em até dois dias, ou pagar a taxa de inscrição até o dia 21 de julho. A lista final dos isentos deve ser publicada no dia 18 de julho.

Quem tem direito a isenção?

De acordo com o edital do CNU 2025, podem pedir a isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, participantes ou ex-bolsistas do Prouni e beneficiários ou ex-beneficiários do Fies.

A solicitação deve ser feita no momento da inscrição, no site da FGV disponível neste link.

Atenção para os documentos exigidos como comprovação para cada situação. Candidatos que fornecerem informações falsas serão eliminados do concurso em qualquer fase e poderão responder legalmente.

Inscrições

As inscrições para a segunda edição do CNU começaram no dia 2 de julho e vão até 20 de julho. A taxa de inscrição, para os não isentos, é de R$ 70.

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, no formato de múltipla escolha. Para nível superior, serão 90 questões, divididas em 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.

No nível médio, serão 68 questões: 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos. A prova discursiva, aplicada em 7 de dezembro, terá duas questões para nível superior e uma redação para nível médio.





Veja o cronograma oficial