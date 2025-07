Agência Brasil Concurso vai preencher 3.352 vagas em 35 órgãos do governo federal

O edital da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", foi publicado nesta segunda-feira (30), em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, são oferecidas 3.652 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 4.787,59 e R$ 17.726,42.

A seguir, confira como se inscrever, requisitos para participar, e quais são os cargos com os maiores e menores salários.

Inscrições

As inscrições abrem nesta quarta-feira (2) e seguem até o dia 20 de julho, e devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.

A taxa de participação é de R$ 70, com isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde. O prazo para pedir isenção vai até 8 de julho.

Requisitos para candidatos

Podem participar candidatos com ensino médio, técnico ou superior completo, conforme o cargo desejado. É possível fazer apenas uma inscrição, em um dos nove blocos temáticos disponíveis.

Esses blocos agrupam vagas por áreas semelhantes, como saúde, educação, tecnologia, engenharia, justiça e administração.

Detalhes das vagas

As oportunidades estão distribuídas entre órgãos federais como Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, IBGE, Receita Federal, Ancine, entre outros. Os salários iniciais variam conforme a função e a escolaridade exigida.

Entre os destaques do edital estão os cargos com os maiores e menores salários. O posto com maior remuneração é o de Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), que exige nível superior e oferece 10 vagas, com salário inicial de R$ 17.726,42.

Já o menor salário é de R$ 4.787,59, destinado a cargos de nível intermediário, como Técnico de Enfermagem e Técnico em Radiologia, ofertados pelo Ministério da Saúde nos institutos INC (Instituto Nacional de Cardiologia) e INTO (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia).

As vagas para os cargos com menor salário estão distribuídas da seguinte forma:

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) – Ministério da Saúde:

19 vagas para Técnico de Enfermagem

4 vagas para Técnico em Radiologia

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) – Ministério da Saúde:

28 vagas para Técnico de Enfermagem

5 vagas para Técnico em Radiologia

No site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), é possível ver todas as vagas disponíveis.





Cronograma do CNU