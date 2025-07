Agência Brasil As inscrições começaram na última quarta-feira (2) e seguem até as 23h59 de 20 de julho





O CNU (Concurso Nacional Unificado) 2025 registrou 100.070 inscrições nas primeiras 24 horas após a abertura do prazo, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

As inscrições começaram na última quarta-feira (2) e seguem até as 23h59 de 20 de julho. A confirmação da inscrição está condicionada ao pagamento da taxa até 21 de julho.

O certame oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 2.480 imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo.

Do total de vagas imediatas, 1.972 são para nível superior e 508 para nível médio. Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 18,7 mil, conforme o cargo e a escolaridade exigida.





As vagas estão agrupadas em nove blocos temáticos, como Seguridade Social, Tecnologia e Infraestrutura. Cada candidato deve escolher um bloco e indicar a ordem de preferência dos cargos disponíveis dentro dele.

A inscrição é feita exclusivamente pelo site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), com login por meio da conta Gov.br. A taxa de participação é de R$ 70, válida para qualquer nível de escolaridade.

Candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do ProUni ou FIES podem solicitar isenção da taxa até 8 de julho. As provas serão aplicadas em duas etapas: a primeira, objetiva, será realizada em 5 de outubro em 228 cidades.

Para candidatos de nível superior, a prova terá 90 questões e duração de cinco horas. Para nível médio, serão 68 questões, com tempo de 3h30.

A segunda etapa, com prova discursiva, ocorrerá em 7 de dezembro e será restrita aos aprovados na primeira fase, em número de até nove vezes o total de vagas por cargo.

A redação será dissertativa-argumentativa, com valor máximo de 100 pontos. O resultado final está previsto para 30 de janeiro de 2026.

Entre as novidades do CNU 2025 está a aplicação de ação afirmativa para mulheres, garantindo pelo menos 50% de presença feminina na segunda etapa, caso o percentual de classificadas seja inferior.

O edital também prevê cotas: 65% das vagas são destinadas à ampla concorrência; 25% para pessoas negras; 3% para indígenas; 2% para quilombolas; e 5% para pessoas com deficiência.

Reprodução O certame oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 2.480 imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo





Outra mudança adotada foi a substituição do sistema de “bolinha” de identificação manual por código de barras nas provas, com objetivo de reforçar a segurança no processo seletivo.

Organizado pela FGV, o CNU é uma iniciativa do governo federal para centralizar seleções públicas federais em um único processo, reduzindo custos e ampliando o alcance dos certames.

Na edição anterior, em 2024, o concurso teve 2,1 milhões de inscritos, dos quais cerca de 970 mil compareceram às provas.

O edital completo está disponível no Diário Oficial da União e no portal www.gov.br. O número final de inscritos será divulgado após o encerramento do prazo de pagamento.