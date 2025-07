Reprodução Prazo para inscrições vai até 20 de julho

O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", abriu nesta quarta-feira (2) as inscrições para sua segunda edição. Ao todo, são 3.652 vagas em órgãos federais, com salários que variam de R$ 4.787,59 a R$ 17.726,42.

O prazo para se inscrever vai até 20 de julho, e o processo deve ser feito exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é de R$ 70, com possibilidade de isenção até 8 de julho para candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Como funciona o concurso?

Diferente da edição anterior, que teve oito editais separados por áreas, o CNU 2025 conta com um único edital, com todas as informações sobre vagas, salários, conteúdos que serão cobrados e critérios de classificação.

As vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, que agrupam cargos por áreas de atuação:

Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)

Bloco 2: Cultura e Educação

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Bloco 5: Administração

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Bloco 7: Justiça e Defesa

Bloco 8: Intermediário – Saúde

Bloco 9: Intermediário – Regulação

O candidato poderá se inscrever em apenas um bloco, para indicar suas preferências entre os cargos ofertados dentro dele.

A disputa pela vaga acontece dentro do próprio bloco selecionado, dessa forma há mais alinhamento entre o perfil do candidato e a área de atuação que ele escolheu.

Quem pode participar?

As vagas são voltadas para quem possui ensino médio, técnico ou superior completo, tudo a depender do cargo. Há oportunidades em áreas como saúde, cultura, tecnologia, justiça, engenharia, administração e regulação para todos esses níveis.

Entre os cargos de nível superior, o destaque vai para o posto de Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual, na Agência Nacional do Cinema (ANCINE). São 10 vagas, com remuneração inicial de R$ 17.726,42 - o maior salário da edição.

Já os menores salários, de R$ 4.787,59, são oferecidos para cargos de nível intermediário, como Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia, em unidades do Ministério da Saúde.

As vagas para esses cargos estão distribuídas dessa forma:

Instituto Nacional de Cardiologia (INC):

19 vagas para Técnico de Enfermagem

4 vagas para Técnico em Radiologia

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO):

28 vagas para Técnico de Enfermagem

5 vagas para Técnico em Radiologia

Políticas de inclusão e diversidade

Nesta edição, o governo federal ampliou as medidas de inclusão no concurso. A distribuição de cotas prevê 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

Nos cargos com poucas vagas, onde não daria para aplicar as cotas de forma direta, o Ministério da Gestão fez um sorteio para definir quantas seriam reservadas para cada grupo, conforme as regras de proporcionalidade.

Provas



A prova objetiva será aplicada no dia 5 de outubro, com questões de múltipla escolha divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Serão 90 questões para cargos de nível superior e 68 para os de nível intermediário.

Já a prova discursiva, prevista para o dia 7 de dezembro, será realizada apenas pelos candidatos que passarem pela primeira etapa. O conteúdo da avaliação escrita vai variar segundo o nível de escolaridade exigido no cargo.





Cronograma do CNU 2025